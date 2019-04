Crónica 18-04-2019

Irene Cortés asume como Seremi de Educación (s)

Señaló que su desafío es seguir fortaleciendo la calidad de la educación en la zona maulina

Ayer, visitó la ciudad de Linares, la nueva Seremi de Educación (s) Irene Cortés, quien asumió el cargo para reemplazar a Jaime Suárez, quien renunció aduciendo motivos personales y políticos.

“Jaime hizo una muy buena gestión en el ámbito educacional de la región y esperamos seguir asumiendo nuevos desafíos, tales como potenciar la calidad de la educación en la zona maulina”, indicó la académica.

Elena Cortés, quien tiene magíster y doctorado, se desempeñaba como Directora Provincial de Educación en Curicó.

“Esta es un área muy difícil y compleja, pero estamos abocados a las directrices en el sentido de avanzar hacia la calidad en todos los niveles educacionales, incluyendo la acreditación en el nivel parvulario y la modalidad técnico profesional. Cuando ya tenemos las cifras de colegios insuficientes, es primordial entregar calidad para que esos colegios salgan de esa condición”, indicó.

La educadora se refirió a la tarea que tienen en el área de la admisión escolar, “ya que aún es muy preocupante la cifra de alumnos que no están matriculados, porque sus padres no están de acuerdo con el colegio que les asignó el sistema. Lo anterior significa que los padres no están de acuerdo con esos colegios porque presumen que no tienen calidad, que puede ser uno de los factores, por ello la idea es que en general los colegios entreguen calidad”.

La Seremi (s) dijo también que otra de las preocupaciones a nivel regional es la del ausentismo escolar, “debido a lo cual el enfoque debe estar también en la familia para enfrentar adecuadamente esta situación”.

Irene Cortés continuará al frente de la Secretaría Regional Ministerial de Educación del Maule, mientras se realiza el nombramiento definitivo de quien ocupará el cargo en forma titular. Junto a ella suenan también otros nombres, todos a la espera de la decisión gubernamental que debe conocerse próximamente.