Opinión 11-06-2021

IRRUMPEN POPULISMOS EN AMÉRICA LATINA



Nueva oleada política en A. Latina pone en jaque la inversión directa y las bolsas.

La situación política en su mayoría nos vislumbra una alta fragmentación política y una incertidumbre económica que ponen en riesgo modelos de desarrollo social y económico en donde Chile no estaría al margen.

En definitiva, existe una radicalización de las alternativas políticas, en su mayoría populistas de izquierda, que emanan en un contexto de ineficiencia por parte de sistemas políticos por lograr la gobernabilidad necesaria en momentos difíciles, en que si bien la ayuda social es prioritaria, hoy ha pagado el costo de un Estado de bienestar que no ha funcionado.

En materia económica y seguridad social, se descubren las inequidades, y le acompaña un disperso discurso político camino a las presidenciales, donde la viabilidad del modelo de seguridad social existente ha fracasado, pues depende de la calidad y formalidad de los empleos.

hoy el sistema de seguridad social es un tema de discusión, y que en el caso de Chile tendría los días contados, transformándose inequívocamente en una alternativa de muy poco aliento para paliar estas dificultades, ya que este concepto esta abordado de manera muy reduccionista.

Figuras políticas con sellos programáticos diametralmente opuestos emergen; en este sentido, la pugna entre el Congreso y el Ejecutivo por definir criterios que apunten a acelerar la ayuda social, se superponen a las reales necesidades de la población, pues son paliativas de muy corto alcance e insatisfactorias, ya que afloran las deficiencias estructurales en materia económica y social que llevan tiempo, existiendo en tal sentido una desidia del Estado expresada en solo morigerar las carencias en medio de un escenario de vacío de poder que es patético y de un gobierno agónico.

La incursión de fuerzas de izquierda populistas en A. Latina, aprovechan el menoscabo de una gestión gubernamental incapaz de generar por sí mismo acuerdos mínimos sustantivos y satisfactorios, cuyos sistemas políticos adolecen de mayorías para legitimar los procesos económicos y sociales que son necesarios.

En Ecuador, la pugna entre correistas y Lenin Moreno al interior del sector de izquierda alianza País, por viejas rencillas y corrupción, dio pie para que Guillermo Lasso ganara las últimas elecciones; en Brasil, incursiona Lula como una alternativa viable frente a la menor popularidad de Bolsonaro; la fragmentación política en Perú ha dado paso a una pugna electoral de segunda vuelta entre Fuerza Popular y Perú Libre, donde Keiko Fujimori y Pedro Castillo estarían definiendo una elección mano a mano, con una leve superioridad de este último, quien representa a sectores populistas de la izquierda rural andina.

En Chile, la centro izquierda está debilitada, y la población valora a sectores que interpretan mejor el descontento social; por tal sentido, la tendencia de AL y los resultados de la última elección, gatillará un golpe de timón por renovar el régimen político y la institucionalidad existente, asentándose en un discurso con arraigo popular y social, de figuras nuevas, con experiencia en el trabajo ciudadano, haciéndose eco la fuerte irrupción de Jadue, Lavín, etc.



Rodolfo Castro

Ingeniero comercial

y MBA en IEDE Business School