Opinión 16-06-2018

Isabel Allende

De las cuatro mujeres que han recibido el Premio Nacional de Literatura ninguna ha sido tan Isabel Allende. Para algunos el decir que sus libros son superventas es motivo para entender de que su obra es pura basura comercial o una “subliteratura” similar a Corín Tellado o “doctor amor”, sin considerar que es la escritora más leída del mundo

Cuando en 2010 recibió el Premio Nacional de Literatura, Álvaro Matus señaló que “premiar la obra de Isabel Allende es como premiar las hamburguesas del McDonald”; (OJO este señor tiene la capacidad de comparar una hamburguesa con un libro) y Marco Antonio de la Parra dijo: “no es la misión del Premio Nacional consagrar a quien se ha consagrado al mercado, solo al mercado y para el mercado”, frase bien bonita para un programa de farándula, pero que no dice nada, ¿existirá algún escritor cuya obra no esté influenciada por el consumo capitalista o mercado, más aún cuando actualmente la literatura esta incrustada en sistemas digitales?

Frente a todo, me cabe la duda: Si Isabel Allende es tan mala escritora, ¿cómo se justifican los más de 30 premios nacionales e internacionales que ha obtenido, como el Premio Hans Christian Andersen de Dinamarca o el Donna Citta Di Roma en Italia?

Isabel Allende Llona, nació en Lima en 1942 porque su padre, primo de Salvador Allende, se desempeñaba como secretario de la embajada de Chile en Perú. Al separarse sus padres en 1945, su madre regresa a Chile con ella y sus dos hermanos, más tarde en 1953 se va a vivir con su familia a Bolivia y luego al Líbano. Contrajo matrimonio, en 1962, con Miguel Frías, de quién se divorció en 1987 y con quién tuvo dos hijos: Paula, que falleció de porfiria en 1992 y Nicolás.

En 1967 comienza a trabajar en la revista “Paula”, al referirse a esta etapa de su vida señaló: “Mi primer reportaje, fue un escándalo. Durante una cena, alguien me preguntó si no pensaba escribir algo en serio, respondí que quería entrevistar a una esposa infiel. Hubo un silencio helado y la conversación derivó hacia el pedigree del perro. A la hora del café la dueña de casa, me llevó aparte y me dijo que, si guardaba el secreto de su identidad, ella me lo contaría todo. Al día siguiente fui a su oficina con una grabadora. Esa señora era infiel porque disponía de tiempo libre, porque le gustaban el sexo y los hombres. Es decir, por la misma razón por la que los hombres son infieles. Nadie perdonó mi reportaje. A la revista llegaron cientos de cartas insultándonos. Aterrada, la directora me ordenó escribir un artículo sobre "la mujer fiel". Todavía estoy buscando una”.

En 1975 abandona Chile y se radica en Venezuela en donde escribió “La casa de los espíritus” (1982), su primera gran novela. El libro se convirtió en un best-seller y once años después de ser editado, Isabel Allende, recibió un poderoso impulso de proyección internacional cuando se llevó al cine con la actuación de un prestigioso elenco como Jeremy Irons, Winona Ryder y Antonio Banderas.

En 1984 escribió “De amor y de sombra”, obra que fue recibida con grandes elogios por parte de la crítica. A estas grandes obras les siguieron otras, como Eva Luna (1987), “El plan infinito” (1991), “Paula” (1994), “Afrodita” (1998), “Hija de la fortuna” (1999), “Retrato en sepia” (2000) y el libro de memorias “Mi país inventado” (2003). Obras, que ocupan los primeros puestos en las listas de ventas americanas y europeas.

Actualmente vive en Estados Unidos, país del cual ha dicho que la ha dado todo, y que la ha recibido muy bien: “Igual extraño mí país. Cuando voy a Chile y me quedo en la casa de mis padres, con las mujeres copuchamos, tejemos y seguimos copuchando. Eso en Estados Unidos no se me pasaría por la cabeza ir a la casa de mi vecina a tomar una taza de té si no me invita. Aquí se trabaja mucho. Este es un buen país para concentrarse y trabajar”.



(Francisco Javier Vergara

Profesor de Historia Y geografía,

Magister en Ciencias Sociales Universidad ARCIS)