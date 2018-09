Opinión 15-09-2018

Isabel Riquelme: la madre del libertador

Francisco Javier Vergara

Profesor de Historia y Geografía,

Magister en Ciencias Sociales Universidad ARCIS.



Si existe una mujer dentro de la historia de Chile, cuya vida sea representativa de la discriminación que ha sufrido el género femenino en nuestro país, esta podría ser Isabel Riquelme (entre otras).

La fecha exacta de su nacimiento se desconoce, aunque existen algunos documentos que señalan que fue en 1759. Sus padres; Simón Riquelme de la Barrera y Goycochea y María Mercedes de Meza y Ulloa, eran miembros de la “rancia aristocracia” terrateniente de Chillan y frecuentemente en su hogar recibían la visita de “ilustres personajes de la época”, uno de estos fue el afamado gobernador de Concepción, Don Ambrosio O’Higgins quien, con 57 años, conoció a Isabel Riquelme de 18 (algunos sostienen que habría tenido 16) quedando prendidamente “enamorado” de la joven al ver sus profundos ojos azules, entre otras cualidades.

El terco y maduro irlandés, y bajo promesa de matrimonio, entablo una relación con la joven Isabel la cual terminó abruptamente cuando esta quedó embarazada y por orden directa del gobernador, fue recluida en una de las piezas interiores de la enorme casona paterna (hoy conocida como altar de la Patria), ya que de acuerdo a las “normas morales de la época”, una mujer madre soltera era considera una mujer de “vida fácil”. La verdad es que el motivo de la decisión del gobernador de ocultar a la madre y al niño que estaba por nacer, era por la prohibición que tenía el monarca español a sus autoridades de mantener “relaciones con nativas” de sus colonias, las cuales para la mentalidad de la época, eran un obstáculo para realizar un buen gobierno.

El caso es que el niño Bautizado como Bernardo Riquelme, nació el 20 de agosto de 1778 y al día siguiente del parto fue obligada por su padre a “pasear” por las calles de Chillan para que “las gentes de bien” dejasen de murmurar sobre su hija la cual ya le había dado muchos dolores de cabeza al tener la culpa de seducir al “indefenso” gobernador y no conforme con eso, inmediatamente contrajo matrimonio con un vecino de la ciudad llamado Félix Rodríguez Rojas con quien hacia 1781 tuvo una hija llamada Rosa.

Al niño inmediatamente se lo llevo a vivir con la servidumbre, y con una familia mapuche, la cual lejos de esos prejuicios hispanos lo crio en sus primeros años con afecto y cariño, a su vez, la madre de vez en cuando lo visitaba, cuidando siempre las apariencias y el recato que la situación significaba y al pasar el tiempo (algunos lo fechan en 1782) el niño, por orden expresa del gobernador y sabiendo sobre los “murmullos” de la gente acerca del “huacho” que había tenido, fue llevado a Talca a la casa de su amigo Juan Albano Pereira, de más está decir que esta decisión fue tomada sin siquiera consultarle a la propia madre del niño quien desde ese momento no volvió a saber absolutamente nada de él y junto con enviudar quedó en la más profunda indefensión. Más tarde Isabel, volverá a contraer matrimonio esta vez con Manuel de Puga y Figueroa, con quien tendría otra hija llamada Nieves.

La biografía de Bernardo no viene al caso mencionarla, solo podremos decir que pasó de Talca a Perú y de ahí a Inglaterra ya que su padre quería darle una educación de “gentleman” Ingles. En todo ese tiempo el joven nunca dejo de enviarle cartas y cartas a su madre a la distancia las cuales nunca llegaron a sus manos y si en alguna ocasión esto ocurrió estas eran previamente “revisadas” por los “mecenas” a los cuales estaba encargado Bernardo.

Tan solo en 1802, cuando el exgobernador de Chile Ambrosio O’Higgins y quien ostentaba el cargo de virrey del Perú falleció, Bernardo pudo utilizar el apellido paterno y por ende entablar alguna relación afectuosa con su madre, la cual al reencontrarse con su hijo, se prometió no abandonarlo nunca más por el resto de su vida, promesa que seguramente se hiso a sí misma debido a algún sentimiento de culpabilidad frente a ese niño al cual se le prohibió darle el mínimo amor de madre que todo el mundo necesita y que ahora veía siendo un hombre de ya 24 años.

Isabel Riquelme terminó por dejar de lado su relación de esposa por acompañar a su hijo Bernardo en todos los proyectos que emprendió, fue así como sufrió las mismas desdichas de todos los patriotas durante la Independencia, fue tomada prisionera por los españoles y encarcelada junto a su hija Rosita, luego, tras el desastre de Rancagua, se exilió en Argentina acompañando siempre a su hijo quien en Mendoza se abocó a realizar su quimérico sueño de formar el ejército Libertador de los Andes el cual lograría la ansiada Independencia de Chile en los campos de Chacabuco y Maipú. En tierra argentina se dedicó a diferentes menesteres para sobrevivir, fue costurera, vendía dulces, pero nunca se separó de su hijo.

Durante el periodo de la Independencia llamado “Patria Nueva”, acompañó a su hijo a cuanto acto cívico se realizó identificándola como la “madre del Libertador” o como “la forjadora del forjador”, frasecitas llenas de romanticismo y con un claro sesgo ideológico que encierran al personaje dentro de la patética idea de “haber sido la madre de…..” y dejando de lado todo el esfuerzo, sacrificios y penurias que pasó solo por apoyar la causa de la libertad de Chile.

En 1823 cuando Bernardo O’Higgins abdico al poder y fue desterrado al Perú, Isabel y su hija Rosita lo acompañaron. En tierra peruana se rehicieron como familia y así fue como el tiempo pasó para todos ellos, hasta el día en que la muerte se la llevó, el 21 de abril de 1839, lejos de su patria, la tierra por la cual lucho a su manera por independizar. Tres años más tarde moriría su hijo Bernardo y en 1850 lo haría su hija Rosita, todos lejos de Chile.

Los restos de Isabel Riquelme fueron traídos al país en 1947 y desde 1993 descansan en el ya mencionado altar de la patria, la antigua casa paterna en donde naciera Bernardo en Chillan Viejo junto a su hija Rosita. Los restos de Bernardo O’Higgins por su parte, descansan bajo la plaza de la Ciudadanía en la ciudad de Santiago.

Por último, el 8 de septiembre se cumplen 20 años de la creación de la ley de filiación, una de las modificaciones más importante que ha tenido nuestro Código Civil y que otorga un trato igualitario a todos los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio, desapareciendo para siempre con la aberrante frase discriminatoria de los llamados hijos “huachos”.