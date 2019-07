Nacional 06-07-2019

ISP alerta de productos para el cabello y las uñas sin certificación y "altamente riesgosos para la salud"

"Gumi Bears Hair Vitamins" y "Perfect Bear Hair Nails & Skin". Así se denominan los dos productos farmacéuticos por los cuales el Instituto de Salud Pública (ISP) activó una alerta, debido a que no cuentan con autorización sanitaria. Según explicó ello implica que su importación, tenencia, transferencia, uso, distribución y comercialización en Chile es ilegal. "Gumi Bears Hair Vitamis" y "Perfect Bear Hair Nails & Skin" se comercializan y publicitan como envases, incluso con forma de oso, y se les atribuyen características para nutrir, fortalecer y acelerar el crecimiento del cabello y uñas, así como entregarle fuerza, grosor y brillo al pelo.

Sin embargo, de acuerdo a su formulación, dosis indicada y límites establecidos para suplementos alimenticios, sobrepasa los máximos de biotina permitidos para este tipo de productos. "Resulta altamente riesgoso para la salud adquirir estos suplementos que se ofrecen en internet y retail, porque no cuentan con registro sanitario del ISP. Por lo tanto, no está garantizada su calidad, eficacia y seguridad", advirtió el jefe de Farmacia y Recetario Magistral del Departamento Agencia Nacional de Medicamentos (Anamed), Sergio Muñoz. Agregó que "este tipo de productos se promocionan por redes sociales y reclutan personas mediáticas, denominados embajadores, que quizás sin saberlo, están promocionando productos que están incumpliendo la normativa vigente o incluso pueden poner en riesgo a la población".

El ISP actualmente desarrolla investigaciones y, dice, ha recibido apoyo de la Seremi de Salud de la Región de Valparaíso para fiscalizar un establecimiento elaborador de confites que fabricaba estos productos. Es por esto que el organismo llamó a la población a utilizar sólo medicamentos con registro sanitario y "no adquirirlos a través del comercio electrónico". Así, complementó que al comprar medicamentos sin registro sanitario existe el riesgo de consumir un producto falsificado, sin garantías de calidad y de origen desconocido. "Se hace un llamado a las empresas que tienen cualquiera de estos productos para su venta o distribución, a detener estos procesos, separar estos productos e informar el stock del saldo disponible", al ISP, afirmó.