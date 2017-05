Nacional 10-05-2017

ISP retira 28 productos que se vendían como suplementos alimenticios sin registro sanitario

Los elementos eran comercializados sin haber sido demostrados sus efectos terapéuticos.

A partir de hoy, el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) ya puede fiscalizar el retiro de 28 productos comercializados como suplementos alimenticios con propiedades adelgazantes, que contenían en realidad sustancias farmacológicas no permitidas en alimentos y que se comercializaban sin haber sido demostrados sus efectos terapéuticos. Fue el Sernac quien denunció a siete empresas distribuidoras por no tener registro sanitario otorgado por el ISP y por vulnerar los derechos a la seguridad en el consumo y a la información veraz y oportuna. El pasado 5 de mayo, el Diario Oficial publicó la determinación del ISP que los clasifica como medicamentos que deben contar con registro sanitario de producto farmacéutico y ser comercializados como tales. Por esta razón, el ISP se puso en contacto tanto con la Aduana como con la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) –entidad a cargo de la fiscalización de ferias libres y comercio ambulante-, con el fin de impedir el ingreso de estos medicamentos sin su debido registro y así evitar su comercio en lugares no autorizados. Se trata de Xpel 80 Cápsulas, Super HD, Shred Factor 60 caps, Roxylean 60 caps, PS Vanish 90 caps, Garcinia Cambogia, Hydroxycut Nextgen, Hydroxycut Hardcore Elite, Premium CLA Complex, Extream Lean, Centella 90, Clenbuterol, Triacana, Extracto de Alcachofa, Albicar, Cafezzino Supreme (distintas presentaciones), CLA Fit, Tone CLA, Thermo CLA, Lipo 6 CLA 90 caps y Liquid L- Carnitina 3000.