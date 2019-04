Crónica 30-04-2019

Iván Honorato: “Me voy de la Dirección Provincial de Educación con sentimientos encontrados”

Durante esta semana, el profesor Iván Honorato Troncoso se acoge a su merecida jubilación tras 43 años de permanencia en la Dirección Provincial de Educación de Linares.

El educador comenzó su actividad profesional en el año 1973 en la escuela de Capilla Palacios, para continuar posteriormente en la Escuela Básica de Colbún, y en 1976 ingresar a la Dirección Provincial de Educación de Linares.

“Cumplí muchos roles en esta Departamento, incluyendo el estar a cargo del Departamento de Seguridad Escolar y la coordinación de Educación Extraescolar hasta el año 1990, entre otras áreas, además de ser Jefe de Gabinete de seis Directores Provinciales, lo que demuestra la confianza que tenían en mi labor profesional”.

“También estuve muy vinculado a la comunicación, ya que pude conducir programas educativos en Canal 2 y Canal 5 de Linares, lo que representó una experiencia muy positiva, y que me hizo valorar también el importante rol que cumplen los periodistas y comunidades”.

“Por este motivo, al alejarme de esta Dirección Provincial, lo hago con sentimientos encontrados. Por una parte, con la satisfacción del deber cumplido, y por otra con la pena de dejar muchos amigos. No es fácil alejarse de un servicio público donde uno se ha desempeñado por tantos años. Es cierto que por un tema de edad uno se va preparando, pero es difícil cuando llega el momento. Me voy muy agradecido de quienes fueron mis jefes y mis colegas de trabajo”, señaló, finalmente, Iván Honorato.