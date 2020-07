Opinión 17-07-2020

Iván Vera en webinar de PMA: “La pandemia lo ha acelerado todo, y la transformación digital ya no es solo conveniente, sino imprescindible”



La incertidumbre y limitaciones que impone la pandemia han generado un desarrollo inusual de la digitalización en la sociedad. Frente a lo anterior, aquellos que toman decisiones en las empresas deben “aclararse”, alimentar sus puntos de vista conversando con gente dentro y, sobre todo, fuera de la organización en la búsqueda de un mejor comprender e imaginar el futuro próximo. Debemos reflexionar y explorar nuevos caminos de innovación para nuestros negocios. ¿Cómo liderar si no nos aclaramos hacia dónde vamos?

Son parte de las palabras de Iván Vera, emprendedor y experto en Innovación, quien en 31 años ha asesorado a más de 400 empresas, y quien participó en el webinar “Innovar y crear valor en tiempos de crisis” del tercer PMA Talks: Chile, evento organizado por Produce Marketing Association, PMA (https://www.pma.com/ ). La innovación es un tema central para PMA, con un comité miembro que sesiona en forma permanente para abordar estos temas dentro del sector frutícola.

Para Iván Vera, la innovación es una disciplina que uno aprende practicando, fallando y corrigiendo a diario. Una disciplina que debemos abordar en forma urgente, pues la realidad con Covid-19 ha acelerado todo, incluso adelantó de 2050 a 2035 el año en que la Inteligencia Artificial se equipararía a la humana, lo que obliga a construir la capacidad de adaptación de los líderes, sobre todo, de las pymes. “Postergar la innovación por la pandemia es un error”, dice.

Entonces, -agrega- la transformación digital ya no es solo conveniente, sino imprescindible, y gracias a ella se logra personalizar la oferta, estar siempre presente (24x7), responder primero y de mejor forma gracias a la automatización, llegar a más clientes y usuarios, hacer cambios junto a ellos, entre otros.

Patricia Fuentes, asesora senior de desarrollo tecnológico de Corfo, señaló que este organismo -que apoya el desarrollo tecnológico con fines productivos, emprendimiento y la competitividad, contribuyendo al desarrollo económico del país-, lleva años apoyando la innovación en el área de la fruticultura y hace un llamado a trabajar en forma colaborativa público - privada, a nivel nacional e internacional, buscando el bienestar de nuestras industrias.

Respondiendo a las necesidades actuales frente al actual escenario, Corfo hoy en día está centrando esfuerzos en la Reactivación, la Reconversión (donde ahora la economía circular se torna más importante) y Escalamiento de tecnologías y modelos de negocio sustentables. “Hace un par de días, se lanzaron nuevas convocatorias para los programas de innovación que tienen su foco en la reactivación económica, son distintos instrumentos que se pueden ver en nuestras redes sociales”, expresa.

En paralelo a lo anterior, Corfo trabaja en grandes temas país como la transformación digital, cambio climático y desarrollo sustentable, y el envejecimiento de la población. Respecto a los programas y consorcios tecnológicos y de mejoramiento genético frutícola, se desarrollan y transfieren tecnologías siempre priorizando en especies de mayor valor en cada macrozona productiva. Estos programas de mejoramiento genético de uva, nectarines, duraznos y frambuesa, han permitido que cerca de 500 productores tengan acceso a 10 nuevas variedades en cerca de mil hectáreas plantadas, generando divisas por 39 millones de dólares por exportación.

Ramiro Soffia, gerente general de Hortifrut, empresa que viene innovando por más de 35 años -primero con la exportación de berries de contra-estacion y luego con la asociatividad con productores en distintas zonas y comercializadoras en varias partes del mundo-, le asigna un rol clave a la innovación abierta, pero también es esencial la cultura interna. “Formar equipos multidisciplinarios para enfrentar diversos problemas, y transformar ideas en valor cumple un rol esencial, así como la colaboración”.

Finalmente, Juan Colombo, gerente general de Subsole, hace un llamado a vencer el miedo y el tedio por hacer algo distinto y que genera un cambio positivo dentro de la organización. “Muchas veces, innovar no ‘rankea’ alto en las prioridades diarias. Es rol de los líderes es hacer que siempre este en la lista de los quehaceres de la compañía, y para ello es clave tener un grupo de personas en la empresa encargados de mover las cosas, que estén conectados, que sientan hambre e inquietud por aprender e innovar. Un segundo punto es que se puede avanzar con el desarrollo de pequeños proyectos que nos ayuden a visualizar el camino y desafío a seguir”.