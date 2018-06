Deporte 08-06-2018

Iván Zamorano dará la partida a la Copa de Fútbol Enel 2018 en Colbún

Encuentro deportivo que se realizará este sábado a las 16:00 horas en el Gimnasio de la Escuela de Panimávida.

Este fin de semana se vivirá en Colbún el inicio de la importante Copa Nacional de Fútbol Infantil ENEL 2018, campeonato que ya se realizaba en algunas regionales del país, y que desde este año incorporó a esta turística Comuna y a San Clemente, las cuales participarán con equipos femeninos y masculinos, una copa que tiene como principal imagen y padrino al ex jugador e ídolo nacional Iván Zamorano, quien llegará hasta Colbún para participar en el lanzamiento de este Campeonato, el que se realizará a través de un partido este sábado a las 16:00 horas en el Gimnasio de la Escuela de Panimávida.

El Alcalde Hernán Sepúlveda realizó importantes gestiones a través de diversas reuniones, para que por primera vez equipos locales pudieran participar y tener la posibilidad de jugar en este campeonato de gran nivel, respecto a lo cual indicó que “esta Copa es una gran oportunidad para los niños y niñas de nuestra comuna, para que puedan mostrar su talento ante importantes figuras y equipos nacionales, por lo que invitamos a toda nuestra comunidad a ser parte de este gran evento deportivo, para apoyar a nuestros y nuestras representantes, los que en el caso de llegar a ser ganadores podrían viajar fuera del país enfrentando a otros equipos que se destacan en este deporte”.

Por parte de los organizadores de este evento deportivo, desde la Fundación Iván Zamorano, la hermana del ex jugador nacional y representante de esta institución, Erika Zamorano, indicó que, “nosotros llevamos 16 años realizando la Copa ENEL y estamos muy contentos de llegar este año hasta Colbún, nuestra idea principal es apoyar a tantos niños que tienen la esperanza de ser jugadores profesionales o en general buenas personas, la copa es eso, es traer alegría, entretención, encuentro familiar y que esté acá en esta comuna ahora me tiene muy contenta”.

Este es un torneo de Baby Fútbol Infantil, el más importante a nivel nacional, dirigido a niñas y niñas en las categorías sub 15 y sub 13, y que le da la posibilidad a los equipos que obtengan los tres primeros lugares a viajar a Argentina, a Brasil y el primer lugar a Italia a enfrentar al Inter de Milán.