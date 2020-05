Política 02-05-2020

Izquierda Cristiana: “Este es un momento para reafirmar la unidad y la esperanza”



Fernando Astudillo, presidente de la Izquierda Cristiana, refiriéndose a la reciente celebración del Día del Trabajo, dijo que “esta es nuestra esperanza, el que sobre el insolente y atrevido “desarrollo” capitalista que ha menoscabado y agotado los recursos del planeta y ha creado las condiciones estructurales para que sea posible el objetivo primordial de la globalización neocapitalista, esto es, proporcionar al capital el control total sobre el trabajo y los recursos naturales, aunque para ello deba privar a los trabajadores/as de sus derechos y agotar las fuentes de riqueza que nos ofrece a todos /as la tierra. Sigue siendo el trabajo uno de los elementos centrales de la dignidad de las personas, un elemento central de la vida, de la participación y de las relaciones sociales, una de las vías de acceso al consumo, al desarrollo personal y fuente principal de creación de la riqueza.



El trabajo, es al mismo tiempo capaz de genera hábitos, pautas de relación, conductas y comportamientos, por ello su importancia en la construcción de una nueva cultura. Hoy, sin embargo no podemos dejar de reconocer que el trabajo ya no está en condiciones de desempeñar esta función, el sistema ha configurado una sociedad donde el trabajo no es bien para la vida, sino que esclaviza y aliena a las personas, es un instrumento al servicio del capital por encima de la persona .



Esta deshumanización del trabajo sitúa a la persona en una peligrosa situación de vulnerabilidad y exclusión social, no podemos olvidar que son una mayoría, los hombres y mujeres de nuestro tiempo, quienes viven precariamente el día a día, con las consecuencias funestas que ello significa en sus vidas.



Nos encontramos en un momento crucial, en que la pandemia del covid 19, ha contribuido a hacer el empleo más precario que nunca, los ingresos económicos de las familias para sus días están sujetos a constantes manipulaciones y la flexibilización a favor del capital cada vez asfixia más la vida de los trabajadores y trabajadoras.



Por lo que creemos que hay que hacer más fuertes y visibles nuestros esfuerzos para que “nunca más el trabajo esté contra el trabajador, sino que siempre el trabajo sea para el trabajador, y el trabajo esté al servicio del hombre”.