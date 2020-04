Cultura 21-04-2020

Jaime Bassa publica libro “Chile decide. Por una nueva Constitución”



La obra analiza el conflicto social en Chile desde la necesidad de una nueva Constitución.



El profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso Jaime Bassa publicó recientemente el libro “Chile decide. Por una nueva Constitución”, obra en la que analiza el conflicto social tomando como punto de partida la demanda que sintetiza todas las que han surgido desde el 18 de octubre de 2019: la necesidad de una nueva Constitución.



El libro, a través de un lenguaje simple y didáctico, tiene como objetivo acercar lo constitucional a quienes buscan entender el proceso y, en última instancia, tomar una decisión informada. Se explican, además, los antecedentes del conflicto y el contenido de sus demandas, junto con proyecciones hacia la nueva Constitución, entendiendo que la potencia transformadora del pueblo es capaz de sentar las bases de una nueva sociedad.



El académico y presidente del Departamento de Derecho Público de la unidad académica explicó que la obra “es una reflexión sobre el derecho constitucional y la Constitución que se formula desde el presente, una reflexión situada en el contexto de crisis constituyente que ha acompañado al llamado estallido social y a los acontecimientos que siguen a octubre de 2019. El libro pretende explicar de manera sencilla y directa cuáles son los elementos fundamentales de todo orden constitucional, cuáles son las funciones que una constitución cumple cuando se regula jurídicamente el ejercicio del poder político y por qué sería necesario enfrentar este proceso constituyente con la mayor participación ciudadana posible. En él también se explican algunos conceptos constitucionales fundamentales para entender el proceso que viene, tales como poder constituyente, plebiscito y convención constitucional, entre otros”.



Respecto al desarrollo y escritura del libro, el docente añadió que “fue un desafío muy interesante, pues se trata de una reflexión de teoría constitucional que se desarrolla fuera de los márgenes tradicionales de la disciplina académica. Es un estudio que, asumiendo que el derecho es una ciencia social, se deja interpelar por la sociedad y por los tiempos de crisis y de transformación que estamos viviendo, por lo que intenta responder a ese contexto. No es, por tanto, una reflexión teórica que se levanta desde categorías abstractas o preconcebidas, sino una reflexión que intenta dialogar con el presente que justifica la escritura de un libro como este, que busca ser una contribución a la reflexión ciudadana que se ha estado llevando adelante desde los acontecimientos de octubre de 2019, para alimentar esta decisión constituyente entregando cierto conocimiento técnico al servicio de la sociedad”.



“Yo creo que las y los profesores universitarios, especialmente quienes trabajamos en universidades públicas como la nuestra, tenemos una responsabilidad especial en la difusión del conocimiento fuera de las fronteras de nuestro quehacer profesional. Es decir, con independencia de que debamos satisfacer ciertos estándares formales de productividad científica, es fundamental que nuestro trabajo también sirva para contribuir a nuestro entorno y a generar mejores condiciones para aquello que estudiamos. En mi caso, como profesor de derechos fundamentales y de derecho constitucional, entiendo que mi trabajo no se agota en la sala de clases o en la publicación de un paper académico, sino que trasciende hacia la sociedad, hacia quienes ejercen esos derechos cuyos elementos estudiamos en las escuelas de Derecho, por lo que me parecía que un libro de estas características -es decir, de derecho constitucional pero con un afán de divulgación- era fundamental en el contexto político y social que atraviesa el país con ocasión del estallido social”, cerró.