Nacional 09-12-2018

Jaime de Aguirre presenta su renuncia indeclinable a la dirección ejecutiva de TVN

En el cargo desde 2016, De Aguirre anunció su decisión en un comunicado dirigido a los trabajadores del canal, a quienes agradeció su colaboración. La gerente general, Alicia Zaldívar, fue designada para reemplazarlo de forma interina.

El director ejecutivo de TVN, Jaime de Aguirre, renunció esta tarde a su cargo, ocho días después de que lo hiciera el presidente del directorio, Francisco Orrego. De Aguirre, quien estaba en el cargo desde 2016, anunció su decisión en un comunicado dirigido a los trabajadores del canal. "Estimados compañeros: Me dirijo a ustedes por última vez para contarles que he presentado mi renuncia indeclinable, a partir de hoy, al cargo de Director Ejecutivo que acepté hace casi dos años y en el que puse toda mi experiencia y dedicación", comienza la misiva de De Aguirre.

A continuación, el ahora ex director ejecutivo de la señal estatal agradece la colaboración de los trabajadores y les recuerda que TVN está inserto "en una industria en mutación". "Hago votos para que la televisión pública de Chile encuentre la ruta que permita asegurar un futuro sano y sostenible", agrega De Aguirre, al tiempo que llama a las autoridades y líderes de opinión a que "entiendan la responsabilidad que cae sobre sus hombros, esto es contribuir con inteligencia y sensibilidad a la proyección de este magnífico medio de comunicación". "TVN tiene un papel relevante que cumplir en la sociedad chilena, en la defensa de los valores democráticos, el pluralismo y la identidad nacional", enfatizó De Aguirre, añadiendo que para lograrlo se necesita un "decidido apoyo económico, político y espiritual" de quienes administran la señal. "Confío en que se encontrarán los caminos adecuados para que esto ocurra", finaliza el comunicado. De Aguirre será reemplazado de forma interina por la actual gerenta general Alicia Zaldívar, según informó el directorio de TVN, el que también agradeció al renunciado director ejecutivo "por todo el tiempo y compromiso con el que ejerció el cargo y la dedicación entregada a nuestro canal". La dimisión de De Aguirre se concreta a pocas horas de que el gobierno de Sebastián Piñera anunciara la creación de una nueva ley orgánica de Televisión Nacional, la que tendría como opción el imitar a la televisión española. Un complejo 2018 Los conflictos entre Jaime de Aguirre y el ex presidente del directorio de TVN, Francisco Orrego, fueron claves para la profundización de la crisis interna. En julio pasado, tres integrantes de la mesa ejecutiva del canal aseguraron que fue Orrego quien reveló supuestas irregularidades en las condiciones de los contratos de trabajo de altos directivos de la señal, siendo uno de los más cuestionados el que firmó De Aguirre en 2016. Desde ese momento, se supo públicamente que el ahora ex ejecutivo del canal público recibía un salario de $18 millones más bonos por metas, y que se contemplaban condiciones adicionales que le permitían recibir una "indemnización especial" y otros beneficios. El acuerdo lo habría logrado junto al ex presidente de la señal estatal, Ricardo Solari, y en su contrato se tenía estipulado que "durante los primeros cuatro años de servicio tendrá derecho a una indemnización especial por término de contrato sustitutiva de la legal, equivalente a cuatro suelos bases mensuales brutos. A partir del 5° año, la indemnización se pagará sobre la base del cálculo que comprenda la remuneración mensual sin limitaciones". Diversos miembros de la política nacional, y desde el Frente Amplio hasta la UDI, calificaron de "vergonzoso" y "escandaloso" el acuerdo contractual que mantenía. La situación además fue foco de análisis en una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, instancia que se conformó para indagar en el contenido de los contratos de altos directivos de TVN. De Aguirre, en tanto, se manifestó en desacuerdo con el transparentar los salario de la mesa ejecutiva y de rostros del canal, argumentando que "perjudicaba la competitividad" de la señal estatal.