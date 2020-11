Cultura 22-11-2020

Jaime González Colville expondrá sobre el expediente de fundación de la Villa de Linares, ante la Academia de la Historia



A petición del Presidente de la Academia Chilena de la Historia, Joaquín Fermandois Huerta, el académico correspondiente del Maule, Jaime González Colville, expondrá ante ese alto organismo, un examen razonado del expediente de fundación de la Villa de Linares, legajo que él ubicó y digitalizó en el Archivo Nacional, cuando preparaba la historia de esta ciudad, publicada en el 2018 por el municipio, obra que recibió el respaldo de ese organismo por la amplitud y exhaustivo de la investigación.

González expresó que el examen de estos documentos, que parten desde 1788, para concluir en 1794 con la fundación de la población, se desprenden interesantes situaciones que no se dan en otros trámites fundacionales del entonces Reyno de Chile.

“Por ejemplo, se evidencia que Juan Martínez de Rozas tenía, desde un comienzo, la idea fija y casi obsesiva de fundar la Villa no en Cunaco ni en Yerbas Buenas, como se planteaba, sino que en las tierras de Pilocoyán, de propiedad de doña Ángela Vásquez”.

“De igual manera llama la atención, refiere, que las cuadras necesarias le fueron prácticamente arrebatadas a doña Ángela, quien se negó a cederlas por ningún precio, aun cuando varios de sus hijos aparecen como vecinos fundadores en el pliego de petición enviado a don Ambrosio O’Higgins y pese a que se le ofreció compensación, este acto administrativo nunca se realizó y sólo en 1822 los herederos de esta propietaria lograron el pago de lo expropiado”.

“Ahora bien- explica González- el acto fundacional se realizó el 21 de diciembre de 1794 y no fue en el lugar donde hoy se ubica el monolito de los fundadores, en la Plaza de Armas, sino que en las casas de doña Ángela, hoy conocida como Casa Cuellar y en riesgo de demolición, Un plano dibujado en 1858, demuestra claramente que desde ese lugar, el agrimensor Francisco de Cárdenas tiró una línea hacia el oriente y otra al norte, dejando un ángulo recto donde se trazaron a cal y lienza los solares a ser distribuidos entre los vecinos”.

La sesión se efectuara el martes 24 de noviembre, vía zoom, a las 18.30 horas. Es la segunda vez, en lo que va corrido del año, que González interviene con una ponencia en las sesiones de la Academia. Anteriormente lo hizo con su libro Orígenes de la Industria en el Maule.