Opinión 27-03-2019

Jaime González Colville: “Sería ilógico que el Estado declarara monumento histórico a un inmueble para después abandonarlo”

El aporte que hizo el gobierno regional para restaurar el Templo Corazón de María ha desatado una oleada de críticas. Se dice que hay mayores necesidades sociales, no pocos aluden a la crisis de la iglesia y otros hablan de gestos políticos del Alcalde.

Para Jaime González Colville, historiador, integrante de la Academia Chilena de la Historia, quien abrió la senda de los monumentos históricos en la provincia hace 40 años con el Templo de Villa Alegre, la situación es distinta.

“Las platas no son del municipio, sino que pertenecen a los recursos regionales – precisa – el Alcalde Mario Meza tuvo una adecuada gestión en este tema, pero con ello, no restó ni quitó medios a otras obras. Eso debe entenderse”

¿Piensa Ud que las políticas de patrimonio son adecuadas en Chile?

En este país se crean y fundan organismos para esto y aquello, se hacen leyes cada vez que pasa algo que conmueve la conciencia popular. Se ha dado forma a un Ministerio de la Cultura, Las Artes y el Patrimonio, pero no hemos visto acciones ni gestiones en ese orden. No sé si personeros de la Seremi respectiva han visitado los Monumentos Históricos abandonados, derruidos y sin siquiera señalética que existen en el Maule”

Por ejemplo…

“Por ejemplo, el puente Maule, construido entre 1889 y 1890, la mitad de ese viaducto cayó hace veinte años. El puente Perquilauquén del ramal ferroviario de Parral a Cauquenes, construido por un ingeniero francés discípulo de Eiffel, Máximo Dorlhiac está olvidado y casi nadie sabe que es Monumento Histórico. Nirivilo, Yerbas Buenas y Villa Alegre son zonas de protección arquitectónica, pero creo que no las ha visitado ninguna autoridad de esa área, no están señalizadas y sus casas están deterioradas.

¿Se explican los recursos para el Corazón de María?

Desde luego, creo que sería ilógico que el estado declarara monumento histórico un inmueble, de cualquier categoría, y después lo abandonara. En esa línea está la restauración del templo de Villa Alegre, de Nirivilo, ahora el de Linares y esperamos el de Pelarco, un hermoso edificio de ladrillos del siglo XVIII.

¿No hay, piensa Ud., una política clara en este aspecto?

“No, no la hay, la ley de monumentos nacionales no maneja recursos, debe pedirlos a otros fondos. Ningún municipio, salvo San Javier y Linares, tienen Corporaciones Culturales activas. Generalmente la cultura se radica en los festivales o “el día del chancho en piedra” o de ésta u otra cosa. Lo de los Agregados Culturales en cada embajada es dramático: se ubica a actores o figuras del espectáculo. Sé el caso de uno de estos personeros a quien se le pidió una charla sobre Neruda en el país donde estaba y debió excusarse por no dominar el tema.

El otro punto es el desconocimiento del patrimonio que tiene cada comuna. En este momento estoy trabajando con Longaví para recuperar la vida y la obra del Presidente Arturo Alessandri nacido en esa comuna, además de hacer su historia, en ello hay un grande interés del Alcalde Cristian Menchaca. El año pasado se editó, por fin, la Historia de Linares. Ese es un campo inexplorado del Maule que es necesario abarcar”.

Ud. ha publicado más de veinte libros sobre diversos aspectos del Maule, ¿Falta algo en que se deba incursionar?

“Es necesario crear una biblioteca regional que reúna todas – reitero, todas - las obras publicadas en nuestra zona y sobre esta zona. Trasladar a la región los fondos notariales que están en Santiago, de igual forma todos los diarios y periódicos de esta zona que están en la Biblioteca Nacional. Hoy se pueden digitalizar. Una sola cosa: de las obras completas de Pablo Neruda, cinco tomos y más de diez mil páginas, hay una sola colección en el Maule.

Por ello, creo que no se puede seguir escribiendo artículos sobre la historia de Talca citando solamente a Gustavo Opazo Maturana o sobre Linares, basándose en don Julio Chacón del Campo, la Revista Linares o don Miguel Ferrada. Ello es quedarse en el tiempo y no avanzar en la exploración de otras fuentes bibliográficas sobre el ayer lejano o cercano.

Esto es, en una palabra, un inmenso vacío y un obstáculo insalvable para el investigador. Si nuestras autoridades abordan ese proyecto, entonces podemos hablar con propiedad de rescate patrimonial”





Por Carlos Montes Silva