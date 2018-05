Política 17-05-2018

Jaime Naranjo (PS): “espero que el gobierno no se aproveche del dictamen de la contraloría e indulte a reos de Punta Peuco administrativamente”

El diputado socialista, Jaime Naranjo, se mostró sorprendido por el dictamen promulgado por la Contraloría General de la República, y que permitirá al órgano contralor abstenerse llevar a tramitación cualquier indulto que se lleve adelante por parte del Presidente de la República.

Al respecto, el parlamentario PS señaló “esto significa que la Contraloría durante una año se va a lavar las manos y el gobierno en el futuro, no sólo podrá indultar a los presos de Punta Peuco, sino que también a narcotraficantes y a quien estime conveniente, y espero que el gobierno no se aproveche del dictamen de la Contraloría e indulte a reos de Punta Peuco administrativamente”.

Por esta razón, Jaime Naranjo fue enfático en emplazar al ejecutivo “En estas circunstancias hago un llamado para que el gobierno no se aproveche de esta situación muy particular que la Contraloría ha comunicado y espero que el contralor que ha estado tan activo en algunas materias, no esté aplicando la política de dar un paso adelante y dos para atrás”.

Finalmente el diputado socialista anticipó que “aquí se está abriendo un forado para que las autoridades actuales de gobierno puedan indultar a diversas personas, esto porque me parece extraordinariamente grave, que por una acción de Contraloría se pueda dar un espacio lamentable para el futuro”.