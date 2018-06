Política 26-06-2018

Jaime Naranjo (PS): los indultos presidenciales no pueden ser entre gallos y medianoche

“Si el Presidente Sebastián Piñera quiere avanzar hacia la reconciliación, los indultos que conceda a presos por violaciones a los derechos humanos no pueden hacerse entre gallos y medianoche, sino con la mayor transparencia y de cara al país”, señaló diputado por el Maule, Jaime Naranjo.

Estas declaraciones las realizó luego que se conociera el primer indulto presidencial a un reo de Punta Peuco -el ex coronel del Ejército René Cardemil, condenado a 10 años y un día de prisión por el asesinato de seis personas en 1973- en medio de la denuncia realizada por el parlamentario del dictamen emanado por la Contraloría General de la República, que deja exenta la toma de razón de estas decisiones presidenciales por el plazo de un año.

A juicio de Jaime Naranjo “los familiares y víctimas de los reos indultados deben tener la oportunidad de ser escuchados, y Piñera no puede obviarlo, por eso este delicado proceso de indultos debe hacerse con la mayor transparencia y de cara al país para no ahondar las heridas de la víctimas”.

Como ejemplo de algunas irregularidades el diputado socialista recordó la alteración intencionada de los expedientes médicos de reos de Punta Peuco, para lograr que los indultos fueran concedidos por razones humanitarias, como enfermedades terminales o mentales.

Por esta razón el parlamentario argumentó “los familiares de la víctimas deben poder nombrar un facultativo de su entera confianza que forme parte de la comisión médica independiente que revise el expediente, médico. El pasado nos demuestra como en otras situaciones estos han sido alterados. Solo de esa forma tendremos una mayor transparencia y aliviar en parte el legítimo dolor que una medida como está causa en las víctimas y sus