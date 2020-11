Social 07-11-2020

Jardín Botánico de la Universidad de Talca rescata especies únicas en el mundo



Se han realizado ensayos exitosos de reproducción y cultivo en las especies leñosas amenazadas: Ruil, Keule, Adesmia, Pata de León, Belloto del sur, Pitao y Lleuque, entre otras.



Contribuir con la conservación y rescate de especies vegetales amenazadas es el objetivo de un proyecto de investigación desarrollado en el Jardín Botánico y Arboretum de la Universidad de Talca, que cuenta con ejemplares únicos en el país y el mundo.

Persy Gómez, encargado de Investigación y Educación Ambiental de esa unidad, dependiente de la Dirección General de Vinculación con el Medio de la casa de estudios maulina, explicó que “la pérdida de la biodiversidad es uno de los grandes y graves problemas a los que se enfrenta el planeta en la actualidad”, y agregó que en el país existen varios ejemplares que se encuentran en riesgo de desaparecer. “La problemática de la perdida de especies en Chile ha sido producto de intensos procesos de deforestación, fragmentación y cambio del uso del suelo por monocultivos de carácter comercial”.

Por eso cobra relevancia esta investigación, que busca preservar la biodiversidad vegetal y rescatar especies al borde de la extinción. “Nuestro Jardín Botánico tiene la gran misión de conservar y proteger elementos florísticos únicos en la naturaleza, bajo esa mirada, recientemente se ha suscrito a dos iniciativas internacionales: ERA Ecological Restoration Alliance of Botanic Gardens y Of the Climate Change Alliance of Botanic Gardens, con el fin de aportar a la conservación vegetal”, declaró el investigador.

La labor desarrollada por este centro permite que hoy en día, aquí se puedan encontrar ejemplares únicos. De acuerdo a Gómez, “la unidad ha realizado esfuerzos desde hace más de una década, resaltando ensayos exitosos de reproducción y cultivo en las especies leñosas amenazadas: Ruil, Keule, Adesmia, Pata de León, Belloto del sur, Pitao y Lleuque, entre otras”.

Además, como parte del rol educativo del proyecto, destacó que estas muestras pronto seran accesibles para todas las personas: “En un futuro cercano, las colecciones vivas de estas especies en peligro de extinción podrán ser visitadas por la comunidad, ya que actualmente se está habilitando una parcela experimental al interior del Jardín Botánico que contemplara estos taxones amenazados únicos a nivel mundial”.

Gómez enfatizó que “el cuidado y conservación de la biodiversidad ayuda a la supervivencia de los humanos en cuanto a que, de ésta, se obtiene alimentos, agua, materias primas y recursos naturales esenciales para la vida”.