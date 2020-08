Editorial 11-08-2020

Jardines Infantiles



La Sala de la Cámara de Diputados aprobó la resolución que solicita al Presidente de la República que presente un proyecto de ley que otorgue una subvención equivalente a la que reciben los jardines Junji por alumno matriculado, a los establecimientos de educación parvularia privada que lo requieran, para ir en su ayuda mientras se extienda la emergencia sanitaria de Covid-19.



Según se explica en el documento, el objetivo es que dichos jardines -por razones económicas- no se vean en la necesidad de cerrar sus puertas, garantizando con ello, el acceso a la educación parvularia de niñas y niños, una vez que cese la pandemia.



Asimismo, se señala que, como consecuencia de la propagación del Covid-19, se ha visto perjudicado el funcionamiento normal de los jardines infantiles particulares, que viven un complejo escenario, pues ya llevan tres meses cerrados, situación que cada día se hace más crítica y que promueve que muchos de ellos consideren cerrar definitivamente, debido a la pérdida de matrículas.



Se resalta que dichos centros educativos han sido aliados del Estado en la formación de primera infancia y han ayudado a extender la cobertura de la educación inicial en nuestro país, además, de apoyar a las madres y los padres que no cuentan con familiares directos que puedan cuidar a sus hijos; al tiempo que dar empleo directo a cientos de profesionales, técnicos de la educación y de servicios.



El texto agrega que el 54.08% de los niños y niñas que asisten a los jardines infantiles particulares se encuentran hoy fuera del sistema de educación inicial, debido a que sus padres los han retirado. Por otra parte, se informa que el 36.25% de profesionales, técnicos y auxiliares que prestaban servicios en jardines infantiles particulares se encuentran cesantes (aproximadamente 1.111 personas en dos meses), lo que representa un tercio del total de trabajadores.



Así, la resolución recoge las demandas de la agrupación nacional “Jardines Particulares Unidos” que pide al Gobierno medidas concretas para enfrentar la crisis y evitar el colapso definitivo de dichos establecimientos que, en su mayoría, pertenecen a emprendedores, comunidades de profesores o pequeñas empresas familiares que no han podido postular a créditos ni ayudas estatales.