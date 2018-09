Opinión 21-09-2018

Javiera Carrera: heroína de nuestra independencia

De todas las mujeres que se destacaron en el proceso de la independencia de Chile no cabe duda que la más reconocida es Francisca Javiera Carrera Verdugo, y esto es por su innegable participación en el desarrollo de este proceso histórico.

Doña Javiera Carrera nació en 1781 en un hogar acomodado formado por Ignacio de la Carrera y Cuevas y Francisca de Paula Verdugo Fernández de Valdivieso. Fue la Mayor de tres hermanos; Juan José, José Miguel y Luis.

Por pertenecer a una importante familia criolla de la época, recibió una excelente educación y a su hogar llegaban los personajes más destacados de la colonia con los cuales desde temprana edad tuvo que aprender a recibirlos dado la delicada salud de su madre, esto hiso que desarrollara un fuerte carácter y una atractiva personalidad y astucia femenina, extraña para la época e incluso para hoy.

A los 15 años se casó con el terrateniente Manuel de la Lastra y Sotta con quien tuvo dos hijos, pero prontamente quedó viuda cuando su marido al regresar a Chile desde Buenos Aires, lugar en donde había ido a comprar muebles para su nuevo hogar, cayó a un barranco en plena cordillera falleciendo en el acto y con 19 años se transformó en una mujer arduamente pretendida por todos los hombres de su época, no tanto por su belleza y atractivo, si no que por su dote familiar. Finalmente se casó por segunda vez en 1800 con el abogado español Pedro Díaz de Valdez con quien tuvo cinco hijos.

Para 1810, cuando se creó la Primera Junta Nacional de Gobierno y en donde su padre participó como vocal, Javiera Carrera era una figura reconocida en la vida social y política de su época, por ello desde este momento será identificada plenamente con el proceso de Independencia. Cuando comenzó la guerra se sabe que ella personalmente escondió en su casa soldados o recibía las carretas de huasos que traían armas para repartirlos en la ciudad. Su imagen fue tan potente en aquella época, que incluso se dice que los patriotas utilizaban como clave la frase “que viva la panchita” y es que así se la conocía y nombraba.

La viajera Inglesa María Graham, por su paso por Chile la conoció y da una descripción de ella: “era pequeña de estatura, de cabellera larga tenía un hermoso color rubio el cual sabia cuidar y peinar coquetamente lo que hacía juego con sus ojos verdes. Me pareció una persona muy culta y educada pero no alejada de conspiraciones y motines. De anchas caderas y generoso busto me imagino que era del gusto de los varones de su época que la seguían y admiraban constantemente, más que por su belleza, también por su personalidad y carácter”.

Cuando su hermano José Miguel se tomó el poder en 1812, ella confeccionó personalmente la primera bandera chilena eligiendo los colores (blanco, azul y amarillo). Incluso en la recepción que se organizó para conmemorar los dos años de la creación de la Primera Junta Nacional de Gobierno llegó vestida con un peine en su cabello y una cadena en su cuello de la cual colgaba una corona, como símbolo de la corona española caída. También se sabe que en otras actividades de conmemoración de la patria llegaba junto a su cortejo de amigas descalza y vestida de mapuche y con el infaltable collar con la corona colgando, símbolo para ella de la rebelión hacia el poder español.

Luego de la derrota en Rancagua en 1814, no dudo en dejar a su esposo e hijos por acompañar a sus hermanos en el exilio y es a partir de este hecho que su vida se trastoca completamente, comenzando un largo peregrinaje de decepciones, duelo y dolor que le acompañaran por el resto de su vida. Primero vivió en Mendoza y tras la tensa relación que tuvo con el gobernador José de San Martin residió en Buenos Aires donde fue recibida por un sacerdote antiguo amigo de su familia. La precariedad económica y su vida extremadamente sencilla la llevo a enfermarse gravemente y por suerte para ella fue ayudada por un capitán estadounidense que luego fue su amante.

En 1817 junto a sus hermanos Juan José y Luis orquestaron una conspiración contra O’Higgins la que para mayor desgracia de la familia fue descubierta y que terminó con el fusilamiento de sus hermanos y la presión de Javiera primero en Luján y luego a la localidad de San José de Flores lugar del cual escapó junto a la ayuda de las monjitas con las cuales estaba recluida a un carguero portugués y buscó asilo en Montevideo Uruguay. Al regresar su hermano José Miguel y luego de su fusilamiento se negó hasta la abdicación de O’Higgins a regresar a Chile y solo en 1824 retornó al país.

Una vez en Chile se alejó completamente de la vida pública y se refugió en su solar familiar hasta su muerte en 1862, dedicándose al cuidado de sus jardines o a participar de alguna obra de caridad.

Javiera Carrera vivió en una época de revoluciones, de conspiraciones, de mucho clasismo y arribismo entre sus contemporáneos, quizás como una forma de nuestra idiosincrasia a O’Higgins siempre lo trato de “Huacho Riquelme” y nunca disimuló su malestar hacia José de San Martin, Toribio de Luzuriaga, Juan Martín de Pueyrredón, Tomás Godoy Cruz, a la Familia Larraín (Llamada de los ochocientos) y a la Logia Lautaro del asesinato de sus hermanos, persecución y desgracia que sufrió su familia. Por su parte sus contemporáneos, a quienes atacaba, se burlaban de ella, apodándola “La Jaiva”, todo esto dentro de un contexto de poca tolerancia, respeto y desprecio entre unos y otros.

Su vida es poco conocida y más allá de la letra de una canción que la hace bailar “resfalosa” es nuestro deber informarnos de la vida y obra de una de las pocas mujeres que indudablemente fueron heroínas de nuestra emancipación.



Francisco Javier Vergara

Profesor de Historia y Geografía,

Magister en Ciencias Sociales Universidad ARCIS.