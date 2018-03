Nacional 24-03-2018

Javiera Suárez sobre su cáncer: "El pronóstico no es tan alentador como esperábamos"

"Espero que recuperes tus pulsaciones y ganes el pulso otra vez. Que aprietes los dientes y le digas al mundo de reojo que solo sabes caminar hacia adelante y que si caminas hacia atrás es solo para recordarte que en peores plazas has toreado". Así comienza el mensaje motivador que Javiera Suárez subió a su cuenta de Instagram, para revelar no muy buenas noticias a sus seguidores. "Ayer me hice una ecografía y el pronóstico no es tan alentador como esperábamos", escribió sin profundizar en los detalles. La periodista y ex rostro de La Red lucha desde 2016 contra un cáncer, que comenzó como un melanoma (en la piel) y luego se ramificó a otros órganos. "Con Cristián Arriagada (su esposo) apelamos a sus rezos para que ojalá no sea nada y todo siga bajo control", pidió a sus seguidores. "Las ganas y la Fe no las perdemos, pero con ustedes esa carrera se hace menos cansadora. Que sus oraciones me regalen el milagro de vivir. Mil gracias", agregó. La periodista adelantó que hoy se someterá a un PET (examen de imágenes que entrega información para el diagnóstico y tratamiento de varias enfermedades). Según adelantó, comunicará a través de sus redes sociales los resultados del procedimiento.