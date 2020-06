Política 09-06-2020

Jefa de bancada de senadores DC, Ximena Rincón, por acuerdos y agenda legislativa: “No puede ser que se hayan escondido más de 600 muertes y que nadie diga nada”



En el marco de la tramitación del proyecto que entrega ayuda a trabajadores independientes, la jefa de bancada de los senadores DC, Ximena Rincón, señaló que “el gobierno no escucha y sigue con la política del goteo o de las cajitas”, en momentos en que se necesita “un plan integral”.



Además, la senadora Ximena Rincón aclaró que es fundamental que se recoja lo que vienen diciendo los expertos, los científicos, lo que nosotros mismos le dijimos al Presidente como oposición.



“No puede ser que se hayan escondido más de 600 muertes y que nadie diga nada. Es fundamental entender que la situación va a ser más crítica. Y que debemos actuar como lo hizo Nueva Zelanda, que hoy día después de 75 días, tras haber tomado las medidas más extremas, por fin vuelve a retomar la vuelta a clases y la vuelta a trabajar”, afirmó la jefa de bancada DC.



De igual manera, la legisladora DC puntualizó que es fundamental que el gobierno entienda que aquí tenemos que cambiar la forma y tenemos que cambiar la estrategia, “se lo hemos dicho y esperamos que recoja de una vez por todas nuestros planteamientos”.



“No deja de sorprender que el gobierno no escuche y seguimos con esta política del goteo, con esta política de las cajitas. Y no entender que eso no es suficiente que es solo una ayuda. Por lo mismo, necesitamos un plan integral, necesitamos que se recupere la conducción”, concluyó.