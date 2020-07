Política 08-07-2020

Jefa de Senadores DC, Ximena Rincón, por veto a ley de no corte de servicios básicos: Una vez más el gobierno sigue sin entender que tiene que ayudar “a la clase media”



“No vamos a permitir que se retroceda en algo que se legisló y se legisló para proteger a todos y todas en nuestro país”



En el marco del anuncio del veto al proyecto de no corte de servicios básicos, la jefa de bancada de los senadores DC, Ximena Rincón, señaló que revisarán en detalle el veto una vez que ingrese al Congreso Nacional y lamentó que el gobierno no quiera ayudar a la clase media.



“Es lamentable que el gobierno haya decidido ir por el veto en el proyecto que prohíbe el corte de los servicios básicos. Una vez más el gobierno no entiende que tiene que ayudar a hombres y mujeres en esta pandemia, sobre todo a la clase media”, puntualizó.



Además, Ximena Rincón aclaró que “el gobierno ha preferido este camino, por lo mismo, analizaremos el veto detenidamente, porque No vamos a permitir que se retroceda en algo que se legisló y se legisló para proteger a todos y todas en nuestro país, incluyendo a la clase media, siempre olvidada”.