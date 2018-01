Nacional 17-01-2018

Jenny Cavallo y su debut en Viña del Mar: "Mi miedo mayor es a pasarlo mal"

La próxima edición del Festival de Viña del Mar tendrá una particularidad: Por primera vez tres mujeres subirán al escenario de la Quinta Vergara para animar los bloques humorísticos del certamen. Una de ellas es la actriz y psicóloga Jenny Cavallo, conocida por su trabajo en "Cabra Chica Gritona" -espacio en el que compartió con Natalia Valdebenito- y "El Club de la Comedia". En conversación con la Revista Ya, la comediante se refirió a su preparación para este importante momento de su carrera. Además, repasó su paso por espacios televisivos de Via X y Chilevisión. En ese sentido, la actriz admitió que "fue compleja" su estadía en "El Club de la Comedia": "No era un lugar amable para trabajar. El programa venía de hartas crisis, con todo un historial; se habían ido la Natalia (Vadebenito) y Nathalie (Nicloux), entonces era rudo, complejo, no había trabajo en equipo. No había muy buena onda, pensando que era un trabajo con el humor y desde ahí podían salir buenas cosas, desde la buena onda". "Tenía la experiencia de "Cabra chica gritona", que trabajábamos muertos de la risa y por eso salía tan bien. Pero llego aquí y uno no se reía trabajando con los compañeros. Creo que eso se notó en pantalla", explicó la comediante. En cuanto a su preparación para el certamen viñamarino, Cavallo contó que está asistiendo a un fonoaudiólogo para trabajar la voz, se inscribió en clases de pilates y cada día repasa la rutina de stand up comedy que llevará hasta la Quinta Vergara, la que según explicó, está enfocada en su vida, la política, el machismo, feminismo y cómo Chile está cambiando la mentalidad, pero más lento de lo que se piensa. Finalmente, la comediante se refirió a sus expectativas sobre este desafío: "Espero que me vaya increíble en el Festival, porque quiero pasarlo bien. Que te vaya mal debe ser demoledor. Mi miedo mayor es a pasarlo mal. Pero, ¿qué puedo perder yendo? Nada (...) Estoy mentalizada en que me vaya bien, pero existe la posibilidad de que me vaya mal. Es real y uno tiene que ponerse en ese escenario. Si me va pésimo, voy a tener que recuperarme de eso y va a ser entonces un tremendo aprendizaje".