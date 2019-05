Deporte 29-05-2019

Jessy Reyes, campeona de Chile en Karate: “Para todos fue una sorpresa que compitiera y ganara”

La Sensei curicana es entrenadora, pero asistió a los juegos nacionales como competidora logrando el oro,

Su rostro irradiaba una alegría indescriptible tras proclamarse campeona de Chile en el deporte que ha sido su pasión de vida: el Karate.

La sensei curicana Jessy Reyes accedió a la final disputada en el Gimnasio Escuela de Carabineros General Carlos Ibáñez del Campo en Providencia, enfrentando a Bárbara Huaiquimán de la Región de Coquimbo.

La expectación de los asistentes se concentró en el tatami 2.

Sólo la presentación de Jessy Reyes que tiene un reconocimiento por años a nivel nacional, causó alto interés de los seguidores de este arte marcial.

Fue un combate táctico, estrecho e inteligente que hizo la experimentada deportista.

Lo ganó 2 x 0 y se proclamó campeona nacional, recibiendo un merecido tributo del público que demostró tremenda admiración por su trayectoria y lo que representa para el deporte chileno.

Jessy Reyes contó que “primó la experiencia. Sé que fui una sorpresa en estos Juegos porque todos creían que venía de entrenadora de la Región del Maule. Les dije que no, que venía a competir y muy contenta por eso”, dijo tras conquistar su título de Chile.

Firmó autógrafos, recibió felicitaciones y se tomó varias fotografías con gente del Karate que conoce sus logros deportivos, al cual sumó estos Juegos Deportivos Nacionales y el preciado Oro.

Hoy en la ciudad de Curicó tiene a cargo una Academia en donde traspasa sus conocimientos a las nuevas generaciones “sé que el hecho de presentarme a competir en estos Juegos, es un ejemplo para mis alumnos y alumnas. Esta medalla demuestra que hay que pelear hasta el final”, añadió.

El mayor mérito de Jessy Reyes es su altísimo nivel competitivo.

Lo tiene intacto y así lo demostró “pese a estar varios años fuera del equipo nacional, aún me mantengo entrenando y compitiendo. El Karate es mi máxima pasión. Disfruto mucho”, sostuvo.

Siempre sonriendo y saludando a quien iba a su encuentro, la campeona nacional de la categoría -55 kg reflexionó en torno a lo que hizo “el paso a la final fue muy significativo. Tomé aire y realicé 3 ataques consecutivos que me dio la victoria en el último segundo. Esa experiencia se la dije a mi contrincante ´tienes que pelear hasta el final´. El Karate es hermoso. Para mí tiene un broche distinto a mi edad”.

El título de Jessy Reyes está relacionado mucho con sus convicciones personales “tiene un sabor muy distinto. Demostrarme a mí misma de las capacidades que uno tiene. Nunca es tarde para hacer nada. Siempre se puede hacer un poquito más. Saludos a mis niños, a mis alumnos que deben estar orgullosas de su sensei”, concluyó.