Opinión 21-04-2019

Jesús: una historia desconocida

Creo que la mayoría de nuestros lectores, ya se ha dado cuenta, que nos deleita leer variados tópicos culturales y por ello trato siempre de entregarles parte de su contenido a los lectores y así de esta manera también se empapen de aspectos culturales, permitiéndoles con ello crecer espiritualmente.

Es así es como en esta ocasión y afirmándome en un art. publicado el año 2007 en una Revista de una institución filosófica, cuyo autor es Eduardo Castro M. de un país centroamericano que, tituló “ Jesús, una historia desconocida.”Así conoceremos una de las múltiples versiones ( quizás equivocada) sobre Jesús y su resurrección que, afirman las iglesias cristianas resucitó en la mañana de un día domingo ,como es hoy.

Partiremos diciendo que desde la perspectiva Masónica, Jesús fue un líder, modelo, de lenguaje claro y sencillo y es el mismo modelo que posee la Orden como columnas principales, con sus los ideales de fraternidad, perdón y amor hacia el prójimo y la creencia en un ser superior ,llamado por esta Institución Gran Arquitecto del Universo ( GADU):otras religiones tienen otros líderes tales como Mahoma, Buda ,etc.

El llamado Mesías o mejor dicho Jesucristo, fue el judío de palestina que en su época desafió a dos grandes poderes: el religioso y el político. También dividió la historia de la humanidad en dos: Antes y después del nacimiento de Cristo.

En realidad, quierámoslo o no la figura de Jesús y su religión que nació siglos después ,gracias a sus seguidores (Pablo de Tarso ,por ej.) sin la creencia en él ¿ Qué música habría compuesto Bach o qué habría pintado Miguel Angel, Rafael o el Tiziano? O los más modernos como Murillo y Velásquez. No nos equivocamos al afirmar que Jesús condicionó el arte durante siglos.

Preguntémonos también ¿ cómo sería la historia de la humanidad sin las Cruzadas, la horrible Inquisición y la expansión misionera. ¿ Cómo habría sido el Nuevo Mundo, sin la conquista española y portuguesa que si no hubieran llevado la cruz junto a la espada, so pretexto de evangelizar a los indígenas, destruyendo sus propias culturas, creencias y tradiciones?

Otra pregunta que muchos se hacen, es el porqué de tantos profetas y mesías, solo Jesús dejó una huella en todo el mundo occidental principalmente. Probablemente él nunca pensó fundar una nueva religión, una Iglesia, sinó deseó proponer una forma distinta de vivir, firmes relaciones de los hombres entre sí .No basada en el poder, sinó en la fraternidad ,que es también ésta última el pilar fundamental de la Orden Masónica.

Sin tener la mínima intención de destruir la creencia religiosa que abraza todo el mundo cristiano ( llámense católicos o protestantes) muchos se preguntan si en verdad ¿Jesús murió en la cruz? Al respecto, hay que recordar que la vida de este líder espiritual está en gran parte escrita en la Biblia que, relata su anunciación, nacimiento y parte de su vida hasta los 12 años aprox. cuando en el templo fustigó a la casta sacerdotal, acusándola de ser meros mercaderes. Después hay un prolongado silencio, quedando en el misterio que hizo Jesús durante esos años y hasta los 30 cuando de nuevo aparece predicando su doctrina.

¿ Estuvo en el mar Muerto junto con la secta de los Esenios ( secta que se había separado de los saduceos y fariseos) y aprendió junto a esos hombres que usaban una túnica blanca y ritos especiales? O ¿ estuvo en la India donde aprendió como retener la respiración, el cómo menguar el dolor y así poder bajar vivo de la cruz donde fue sentenciado para morir?

¿ Jesús falleció en seguida, a pesar de que se sabe que todos los crucificados duran días antes de morir? ¿ Entonces lo bajaron vivo para salvarle un día sábado ,que es sagrado para los judíos y no habían personas presenciando el ajusticiamiento?

Lo innegable es sea como sea, es que se tenía que cumplir la profesía de que Jesús tenía que impartir la Buena Nueva a todas las tribus judías de Israel. A excepción de las tribus de Judá y Bejamián ( que ocuparon el sur de Palestina, las otras diez tribus acabaron con la diáspora tras haber sido absorbidas por el Imperio Persa ( Afganistán actual) Pakistán y Cachemira.

Comenzamos esta crónica diciendo con el título que Jesús es una historia desconocida. Mucho de su vida, de su prédica, solo hay que creerla en forma dogmática ( Virginidad de María, asunción al cielo ,etc) pero existen escritos de su época poco conocidos que nos hablan de su vida, tal como ya dijimos de los Rollos del Mar Muerto que nos relatan todo sobre los Esenios.

Por la predicación de Jesús, su mensaje, vestidura, muchos creen que Jesús fue un iniciado esenio, al igual que Juan el Bautista que lo bautizó en el río Jordán y José de Arimatea que lo descendió de la cruz y facilitó el recinto para que fuese su posible sepultura.

O sea, existen aspectos que No relata la vida de Jesús durante más de 25 años. Por ende Jesús tiene una historia desconocida. Incluso hoy los entendidos aseguran que Jesús fue descendido de la cruz ayudado por su familia y José de Arimatea un día sábado y no un domingo ,pues el sábado era apropiado para hacerlo por ser como ya dijimos feriado para los judíos y además no tendría 33 años si nó un poco más, pues no nació el año 1 de nuestra era si no 5 años antes apróx, pero, es cuestión intrascendente para el mundo cristiano. Lo innegable es que su nacimiento , muerte y resurrección es lo más importante para la teología cristiana.

En cuanto a una institución Iniciática, ésta tiene también una leyenda y un personaje central que también fue asesinado por malos elementos .Se trata de Hiram Abif, constructor del templo de Salomón que, también renace a a la vida, vence a la muerte y entrega sabias enseñanzas a todos los miembros de dicha Institución, materia que no es el caso de profundizar en esta oportunidad y menos cuando no estamos autorizados para hacerlo, pero puede ser conocida en internet o en revistas ad hoc.