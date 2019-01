Opinión 17-01-2019

J.M Coetzee: Esperando a los bárbaros

Un gran Premio Nobel de Literatura es el sudafricano John Maxwell Coetzee, nacido en el año 1940 y que obtuvo el mayor galardón literario en el año 2003. Entre sus obras se encuentran: Tierras de poniente (1974); En medio de ninguna parte (1977), Esperando a los bárbaros (1980), Vida y época de Michael K(1983), La edad de hierro(1990), Desgracia(1999), Elizabeth Costello (2003), Hombre lento(2005) y Diario de un mal año(2007), entre otros.

Una de sus novelas más reconocidas es “Esperando a los Bárbaros” en la cual el protagonista, un viejo magistrado de una ciudad fronteriza, con una vida plácida y con una larga carrera, la cual ya está cercana a terminar, pero su estilo de vida se ve abruptamente modificado por la llegada de tropas imperiales a este apartado rincón el mundo, con la intención de defender la frontera contra el ataque de los bárbaros, seres nómadas y difusos que parecieran pertenecer más bien al imaginario que a una realidad concreta. Nos va quedando claro, poco a poco, que los bárbaros son más bien una excusa para justificar el colonialismo.

Desde la llegada de los militares todo cambia, no solo para el magistrado, sino también para los habitantes de la ciudad. N un grupo de bárbaros capturados por los soldados, los cuales parecen solo tener la culpa de ser extranjeros en sus propia tierra, el magistrado encuentra y acoge entonces a una joven bárbara, mutilada y ciega tras las torturas de las tropas imperiales, y decide devolverla a su pueblo, en un viaje a través del desierto, lo que cambiará para siempre su situación -de ejecutor a víctima- frente al poder imperial.

El magistrado, desde el principio se opone a la brutalidad del Imperio contra la población indígena, lo cual le va granjeando enemigos y convirtiéndolo -poco a poco- en una persona no grata e indeseable para los personeros del imperio, sus permanentes cuestionamientos llenos de claridad y objetividad van apresurando su inminente desplome.

Lejos del realismo social, la caída del magistrado, que pierde sus privilegios al intentar redimirse mediante la ternura y la servidumbre con una nativa torturada por los soldados, trasciende el marco temporal.

Respecto de los bárbaros y el proceso imperialista el magistrado piensa que “Nos dan miedo los otros, los que son distintos. Preferimos colonizarlos y temerles que conocerlos. Construimos ficciones que justifiquen su sometimiento bajo nuestros zapatos. Somos capaces de levantar imperios a su costa a la par que victimizarnos para justificar las agresiones y las torturas que les impartimos. Edificamos fronteras entre ellos y nosotros. Fronteras de doble filo entre víctima y verdugo fáciles de traspasar de un lado a otro”.

La caída del magistrado es humillante, es degradado de todos sus privilegios, encarcelado, sometidos a humillaciones que van más allá del límite humano, en espera de un juicio que nunca llega porque como él dice “Nunca someterán a juicio a un hombre mientras se encuentre lo bastante sano y fuerte como para dejarlos en evidencia. Me recluirán en las tinieblas hasta convertirme en un idiota… un fantasma de mí mismo”.

No se dan nombres ni señas geográficas claras, pero se puede suponer que se trata de Sudáfrica y del apartheid, aunque cuando avanzamos en la lectura descubrimos que es una alegoría de la colonización, la cual es transversal a la mayor parte de los países imperialistas y en -muchos pasajes- nos vemos plenamente identificados con este proceso conquistador. El libro en si constituye una meditación sobre el poder y las perversiones inherentes a las relaciones de dominación de los fuertes contra los débiles.

Es un muy buen libro, creo que imprescindible, un excelente compañero de viaje para este verano. Con una forma narrativa muy dinámica, ya que Coetzee es un narrador implacable capaz de mostrar finura pero sobre todo de ser inhumano en su descripción de la violencia -individual o colectiva- y de entramar complejas relaciones humanas entre sus personajes, donde el espacio y la descripción del mismo juegan un papel primordial que contextualiza y nos da luces sobre los personajes y sus conflictos, sus luchas internas, sus temores y sus convicciones.



(Jaime Gatica, profesor)