Deportes 28-12-2021

Joaquín Reyes y su gran vicecampeonato nacional de Surf



*Destacado surfista de Curanipe se mantuvo entrenando durante toda la pandemia, logrando un meritorio 2° lugar en la categoría Junior.





Un dominio absoluto sobre la denominada “Ola La Isla”, logró el surfista de Curanipe, Joaquín Reyes en el marco del Campeonato Nacional Pro Tour de Arica, reservado para las categorías juvenil y open, damas y varones.

Llegaron unos doscientos competidores provenientes de los principales balnearios del país.

El surfista de Curanipe, Joaquín Reyes, logró el vice campeonato en categoría Junior, una de las más competitivas del torneo.

Para la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez “muy contenta por este nuevo logro de Joaquín (Reyes) quien desde niño se ha dedicado al hermoso deporte del Surf. Él ha sido un deportista perseverante y motivador para las nuevas generaciones. En Curanipe, funcionan escuelas de surf para niños y niñas que cuentan con el apoyo de Mindep-IND, así que es una disciplina es donde se están detectando nuevos talentos”, indicó la autoridad del deporte regional.

En Júnior, fue campeón León De la Torre, vice campeón Joaquín Reyes y 3°, Martín Fuenzalida.

En tanto, en categoría Open, el maulino llegó hasta semifinales tras recorrer la denominada “Ola el gringo”.





“ES UN TRIUNFO”





Joaquín Reyes dedica toda la semana a surfear.

Asegura que las mejores olas del país, se levantan frente a su natural Curanipe, por lo cual le dio un valor muy especial a este vice campeonato nacional conquistado en la puerta norte del país “asimilo este resultado como un gran logro. Quedé como vice campeón, pero para mí es como si hubiese ganado. Desde todo lo que uno entrena y lo que ha hecho para llegar a un Campeonato Nacional y el haber llegado a la meta es como un triunfo para uno”, dijo.

Junto a su head coach Isaac Soto, se mantuvieron entrenando durante toda la pandemia, manteniendo así su nivel demostrado en este Pro Tour de Arica “la pandemia me ha ayudado a tener orden en mi rutina diaria. A surfear, entrenar, competir y estudiar de forma más concreta y ordenada y así planificar de mejor manera para mis competencias. A pesar de todo el contexto sanitario, no hemos parado de surfear en Curanipe y la zona”, añadió el deportista.

Para los surfistas nacionales, el principal “espejo” es el chileno Manuel Selman, quien compitió en los Juegos Olímpicos de #Tokio2020.

Joaquín Reyes reconoce que el surfista olímpico es ejemplo de motivación para otros deportistas “Manuel Selman es un surfista de mucha trayectoria y experiencia. Un gran representante de Chile. Los surfistas nacionales no estamos lejos del nivel de Manu´, pero lo que diferencia del resto es su experiencia e inteligencia para competir. Es una máquina en el agua. No me extrañaría que en las próximas Olimpíadas, cualquier otro chileno de los que se están destacando de muy buena manera en competencias nacionales e internacionales, vaya a competir. Hay muy buen nivel en Chile”, precisó.

El brasilero Ítalo Ferreira se transformó en el primer campeón olímpico de surf en la historia.

Para 2022, aún no hay agenda de eventos nacionales e internaciones “todavía no están calendarizadas. Estamos en un período general, pero cualquier competencia que venga, hay que estar preparados”, aseguró el flamante vice campeón nacional.