Opinión 30-01-2021

JOE BIDEN Y LA ENERGÍA





A la Casa Blanca llegó Joe Biden, quien además de abordar temas actuales, se comprometió a retomar la estrategia climática establecida por Barack Obama. Aunque es poco probable que el camino de Estados Unidos hacia la política climática sea tan directo como pudimos ver en su programa electoral, el regreso de la mayor potencia mundial al Acuerdo de París -que Estados Unidos ya comprometió a adoptar juntos con otros 195 países- es una señal clara. El Acuerdo tiene como objetivo frenar el calentamiento global avanzando hacia la carbono-neutralidad en 2050.



Biden prometió destinar 1,7 billones de dólares a energías limpias y otras medidas de justicia climática y sostenibilidad. Si bien será difícil cumplir, los requisitos para hacerlo son más que favorables y esta ambición no es contraria a la situación económica actual cuando el mundo sufre la pandemia. Si la recuperación se va a lograr a crédito, es razonable realizar inversiones en lugar de simplemente consumir el préstamo. Y cuanto más distante es el horizonte de inversión, más esencial es no esperar nada e invertir hoy, aquí y ahora.



Según todos los informes, Biden es muy consciente del cambio, sin mencionar la necesidad realista y urgente de las inversiones, que reorganizan sus activos a favor de la descarbonización. Esto último fue mencionado, por ejemplo, por el New York Times en diciembre: según la encuesta de opinión pública Pew “Research Center”, por primera vez en dos décadas la mayoría de los votantes dijo que lidiar con el cambio climático debería ser una prioridad. La protección del medio ambiente incluso ha superado a los “empleos” en la agenda y se ha acercado a la posición de liderazgo, que todavía está en manos del crecimiento económico.



El nuevo presidente de Estados Unidos está estableciendo una política "normal" que la gran mayoría del público estadounidense y mundial espera de él.



Chile no es ajeno a estos importantes cambios, y los grandes avances realizados en energías limpias en este país son un buen ejemplo de lo que busca lograr Biden para Estados Unidos.







Zdenek Sobotka, CEO y Fundador del grupo de energía SOLEK