Deporte 14-03-2019

Joel Fuentes fue proclamado nuevo presidente de la AFAL en una infartante elección

Votación fue democrática

Un proceso eleccionario ejemplar realizó la Asociación de Fútbol Amateur de Linares con casi la totalidad de los presidentes de los clubes con excepción de Panimávida y Hospital. Cada uno de los tres candidatos, Javier Jiménez, en representación de Diablos Rojos; Mario Constanzo, de Vara Gruesa; y Joel Fuentes, ex secretario, dieron a conocer sus propuestas las cuales fueron escuchadas con mucha atención por cada uno de los asistentes.

Luego, llegó el momento de la votación donde cada timonel pasaba a la cámara “secreta” para emitir su sufragio. Un proceso que digámoslo fue transparente en todo sentido. Hubo mucho respeto y reinó la amistad, porque es muy posible que el nuevo timonel pueda plasmar cada una de las interesantes apreciaciones realizadas por los dirigentes.

CONTEO

En el momento de abrir la urna y cantar a viva voz la preferencia del candidato, hubo total silencio y emoción. Al principio fue Mario Constanzo, quien llevaba ventaja, pero en los votos finales sorprendió Joel Fuentes, que superó por 7 a 5 al timonel de Vara Gruesa. Una dramática definición donde todos se expresaron libremente y se comprometieron a trabajar unidos por una gran Asociación que no solamente es reconocida a nivel local sino también a nivel regional, como una de las mejores en todo sentido. Uno de los que no tuvo el apoyo que esperaba fue Javier Jiménez, quien reemplazó al candidato Elson Sepúlveda, quien se bajó de la carrera por el sillón de la AFAL.

VOZ DEL NUEVO TIMONEL

La directiva saliente se retira con la frente en alto, y con un gran éxito porque si lo analizamos objetivamente, su labor fue reconocida y valorada tras la votación que obtuvo Joel Fuentes, a quien lo catapultaron como el nuevo timonel de la Asociación, por un periodo de tres años.

El nuevo timonel lleva 25 años al servicio de los clubes, lo que sin duda le da una tremenda experiencia. Y tal cual lo manifestó en su intervención quiere seguir con los aciertos de los últimos 5 años: “vamos a mantener la participación de las Academias de Fútbol, ya que han elevado el nivel de nuestra competencia y a la vez han sido pilares fundamentales en la obtención de títulos tanto a nivel regional como nacional, y de paso nutren con jugadores a los equipos adultos. Continuaremos con la serie Cachorritos, que tantas alegrías entrega a las familias cada fin de semana. Seguiremos apoyando como lo hemos hecho hasta ahora el proceso de las selecciones tanto a nivel regional como nacional. Quiero lograr el consenso entre los clubes deportivos, no la división”.

PLAN DE TRABAJO

Entre los cambios que manifestó el recién elegido presidente mencionó que “nos abocaremos a la búsqueda de una secretaria para la recepción de inscripciones, ampliar el tiempo de éstas hasta el día jueves donde se realizará la cancelación. Además, es preciso agilizar el envío de trámites de inscripciones de jugadores y tener un mejor puente de comunicación con aquellos elementos con documentación incompleta. Por otra parte planteamos la creación de una pagina web de la AFAL, para llevar al día todas las estadísticas de los campeonatos. Formaremos comisiones de disciplina, fondo solidario, revisora de cuentas, castigos, elaboración de proyectos, y de eventos”.

“Nuestra tarea será capacitar a los turnos para que realicen una mejor función. En la primera reunión vamos analizar juntos a los presidentes de los clubes el crear la serie Dorados de 60 años, la cual jugaría los días sábados”, afirmó.

El dirigente señaló también en torno al torneo infantil, que “queremos realizarlo en dos grupos por cercanía: Norte y Sur, clasificando los 2 mejores de cada categoría jugando un total de 14 fechas para definir todo en una liguilla. Gracias a esta medida la selección infantil podrá contar con el tiempo y disposición de seleccionados para su trabajo de preparación”.

“Mejoraremos el sistema de campeonato de los adultos, con la invocación de incorporar a liguilla a la primera serie adulta, donde podrá participar un número limitado de jugadores de la serie de Honor. También vamos a implementar como corresponde la sede de AFAL, donde estarán los fichajes, archivos y correspondencia. Quiero finalmente manifestar que estas propuestas quedan sujetas a la aprobación o desaprobación del Honorable Consejo de Presidentes”, aseveró.

Sin duda, fue excelente el trabajo que realizó el Tricel de la Asociación con dirigentes que cumplieron a cabalidad con todas las reglas que amerita una elección de esta envergadura.

FOTO: Joel Fuentes, nuevo timonel de la AFAL.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo