Política 01-03-2018

John Sancho Bichet; “Pablo Milad, tiene las competencias suficientes para liderar de manera exitosa la Región”

El actual administrador del Municipio de Linares, John Sancho Bichet, se refirió acerca de la designación del ahora ex presidente de Curicó Unido, Pablo Milad Abusleme, como nuevo intendente de la Región del Maule.



Pablo Milad Abusleme, empresario y militante de Evópoli, se desempeñaba hasta la semana pasada como presidente de Curicó Unido y asumirá el próximo 11 de marzo como intendente de la región del Maule.



En su rol de vicepresidente Regional de Renovación Nacional, el constructor civil y actual administrador de la Municipalidad de Linares, John Sancho, se refirió acerca del anuncio de intendentes elegidos por el presidente de la República Sebastián Piñera. La designación de autoridades regionales, fue valorada por Sancho, quién señaló, “Tenemos la confianza plena de que el presidente ha tomado muy buenas decisiones respecto a la designación de intendentes, hay profesionales de diversas áreas lo que nos ayudará a centrarnos en las necesidades reales de todos los chilenos, especialmente de lo maulinos”.



El también Presidente distrital de RN, John Sancho, destacó el nombramiento del ahora ex presidente de Curicó Unido, Pablo Milad Abusleme, a quién destacó por su trayectoria ligada al deporte y, el gran trabajo desempeñado en el club tortero “Pablo, como hombre del deporte tiene la experiencia de trabajar en equipo, el trabajo en equipo es una necesidad imperiosa para el éxito de cualquier gestión. Demostrado queda en su carrera como deportista que la constancia y la responsabilidad son sus mejores cartas. En su paso como presidente de Curicó Unido, institución a la que llevó a retornar a la primera división del fútbol chileno, quedo claro su sello de buena gestión”.



Respecto a lo que espera de la gestión de Milad, John Sancho, aseguró; “Ya hemos estado en contacto para concretar reuniones una vez asumido en el cargo. Para nosotros tanto como municipalidad como partido es crucial saber cuál será su carta de navegación y el orden de prioridades para enfrentar el gobierno regional. Como decía anteriormente, Pablo tiene como característica principal saber trabajar en equipo y como parte de este ya estamos a disposición. Creo poder aportar con mi experiencia política y técnica para solucionar las necesidades de nuestra región y por sobre todo de nuestra provincia de Linares, junto con llevarle los proyectos que tenemos como Municipio me siento con la obligación de transmitirle las necesidades de nuestra gente. Como prioridad uno trabaja en dar celeridad a los proyectos de agua potable rural y aumentar la inversión en seguridad pública” afirmó John Sancho Bichet, nombre que sigue sonando para asumir la Gobernación de Linares.



Finalmente es importante mencionar que ante la designación de los intendentes, John Sancho, dijo no esperar un equilibrio político en cargos públicos, sino más bien se espera que de los nombres propuestos al presidente este designe las personas más capacitadas que aporten en progreso y, además permitan que Linares deje ser el patio trasero de la Región.