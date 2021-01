Política 22-01-2021

John Sancho: RN reafirma opciones de reelección de alcalde Mario Meza





La UDI dejó libertad de acción a sus militantes. Varios apoyan al independiente Alamiro Garrido, como lo expresó esta semana, el propio diputado UDI por el Maule Sur, Rolando Rentería.

Este escenario electoral municipal, quedó zanjado tras una reunión UDI-RN, el reciente fin de semana, con la competencia ya instalada.

Desde RN, confían en la gestión y trabajo en terreno del Alcalde a la reelección, Mario Meza. “Los acuerdos no los hemos roto nosotros, sino que la UDI”, expresó el presidente comunal de RN, John Sancho.

Agregó que “en el despliegue que realizamos con juntas de vecinos, con las comunidades, en terreno, nos podemos percatar que las opciones de reelección de Mario Meza en la Alcaldía de Linares, son una realidad. No sabemos por qué la UDI no respetó finalmente los acuerdos respecto de la candidatura de Chile Vamos con Mario Meza”.

En todo caso, según el dirigente de RN, la idea es no entrar en conflictos que desvían otras prioridades, como enfrentar la pandemia y temas de desarrollo local.