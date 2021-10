Política 15-10-2021

John Sancho solicita que edificios de Salud que queden sin uso, se conviertan en nuevos centros especializados en la prevención del cáncer y en la atención de niños con capacidades distintas



• Así de tajante es la petición que realiza el candidato a Diputado por las provincias de Linares y Cauquenes para que se reutilicen estos espacios y se entreguen más servicios a la comunidad



Los nuevos hospitales que están en construcción en las comunas de Parral, Cauquenes y Linares, significarán una mejora en la salud de quienes por diversos motivos requieren de sus servicios. A raíz de lo anterior, es que los edificios en los que actualmente se encuentran quedarán atrás y es allí donde el Candidato a Diputado por el Maule Sur, John Sancho, ve una gran oportunidad, por eso solicita a las autoridades se considere entregar esas dependencias para concretar convenios de colaboración que permitan la implementación de medicina especializada en la prevención y el tratamiento contra el cáncer, enfermedad que según estudios provocaría más de 1700 muertes al año en el país. “Una vez terminada la construcción de los hospitales de Parral, Linares y Cauquenes podamos ocupar los edificios donde están los hospitales actuales con el fin de trabajar la prevención del cáncer algo que trae tanto dolor a nuestras familias de las provincias. Sobre todo, el cáncer estomacal, de hecho somos una de las regiones con mayor índices de personas que padecen esta patología. Esta enfermedad que no tan solo trae dolor desde el punto de vista de salud, sino que emocional y económico, es por eso que la detección a tiempo y la prevención es fundamental. Proponemos tener un convenio de colaboración entre las Direcciones Comunales de Salud y el Servicio de Salud del Maule, que permitan iniciar un trabajo para que anticipadamente podamos detectar cualquier riesgo de cáncer en nuestra gente. En segundo lugar, este convenio que ya existe que es el Naneas que pueda tener los espacios como gimnasios kinésicos, salas de estimulación para esas familias que tienen niños con capacidades diferentes o con enfermedades pocos frecuentes, que no estén pensando en viajar o tener que ir a Talca sino que poder tener una buena calidad de atención de salud en las comunas de Linares, Parral y Cauquenes. Son iniciativas que como postulante al Parlamento tengo la obligación de levantar ya que no tan solo corresponde realizar el trabajo legislativo o de fiscalización sino que también debo buscar resolver los temas que tanto complican a nuestra gente del Maule Sur”, detalló John Sancho.

En los concreto, la propuesta contempla dos aristas; la primera que permita un convenio para dar tratamiento y diagnóstico oportuno a los diferentes tipos de cáncer que afectan a la ciudadanía del Maule sur y segundo, que permita un trabajo mancomunado con la Atención Primaria de Salud, sobretodo en materia de Naneas, espacios de rehabilitación y apoyo a niños discapacitados o con enfermedades poco frecuentes. En ambos casos, esto permitiría que los beneficiarios no salgan de sus comunas, es decir, no incurran en gastos de traslado ni alojamiento en comunas como Talca y Santiago.