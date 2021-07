Crónica 16-07-2021

John Sancho solicita retiro del peaje de la comuna a Subsecretario de Obras Públicas











Durante el jueves, el Subsecretario de Obras Públicas visitó Linares, oportunidad en la que el Administrador Municipal, John Sancho, solicitó que se considere el retiro del peaje de la comuna, ya que éste genera un perjuicio a la comunidad, la que se ha visto afectada durante la pandemia. “A no olvidar, a no postergarnos en relación con el retiro de los peajes laterales, free-flow también es un tema súper importante que debemos levantar. Nuestra provincia de Linares no lo está pasando bien y son temas como esos los que muestran una verdadera señal de descentralización”, indicó el administrador Municipal de Linares.

En la jornada se realizó la primera piedra de la ruta que L-45 que une los sectores de Peñasco-Pejerrey y Los Hualles. “Ya que haya venido el subsecretario es una tremenda señal estamos muy agradecidos como Municipio para que decir los vecinos, que haya acompañado al seremi en un día histórico para nuestra provincia de Linares”, enfatizó.



Cabe destacar que en Talca muchos de los peajes laterales fueron retirados hace algo más de un mes, con la nueva concesión, por lo que el administrador municipal de Linares, Sancho, pide el mismo trato que en la capital regional.