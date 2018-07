Crónica 24-07-2018

Jorge Awad y caso Iansa: "Hay que ser muy claro, la esperanza de vida de las empresas ha bajado de 75 a 17 años”

"Lo único que dicen los estudios internacionales es que la esperanza de vida de las empresas se ha reducido de 75 años a 17, o sea vamos a vivir con empresas jóvenes". De esta manera el empresario Jorge Awad comentó el incierto futuro que enfrenta la empresa Iansa, ante el eventual cierre de la planta de Linares.

El ex presidente de la Asociación de Bancos explicó en entrevista con Emol TV que "esto de decir que el parque empresarial va a ser muy joven es una cosa muy linda, pero eso tiene como contraparte que las empresas van a tener una vida más corta, porque viene el impacto de la inteligencia artifical, el impacto de la impresora 3D".

"Las empresas van a vivir menos, es una realidad y es una consecuencia de la tecnología" Jorge Awad En esa línea, aseguró que "frente a eso, me tocó ver la historia muy linda de Iansa, pero realmente si la situación mundial hace que los precios tengan esas variaciones y en Chile no se justifican, la empresa no va a existir, hay que ser muy claro, la esperanza de vida de las empresas ha bajado de 75 años a 17 años".

Awad advirtió que "tenemos que acostumbrarnos que las empresas van a tener cambios trascendentales, ya sea asociándose con otras en el mundo o cambiando de giro, pero lo que no vamos a ver es un certificado de vigencia de las empresas por más de 30 años".

Al ser consultado con la idea de eliminarle el impuesto verde a la azucarera, el ex líder de la banca si bien señaló no tener una "apreciación muy clara" respecto al tema, afirmó que "el tema de Iansa es una consecuencia de una industria que tiene más de 100 años y que realmente el mercado de la azúcar y los trader internacionales ha hecho que sea mucho más fácil importar que producir".