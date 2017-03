Crónica 03-03-2017

Jorge Cordero: “Es incomprensible que se haya autorizado un paradero frente al estacionamiento de vehículos que yo arriendo”

Sostuvo que el problema se torna más complicado en horas peak en calle Yumbel, entre Maipú y Valentín Letelier

Polémica sigue generando la decisión del alcalde Mario Meza de autorizar un paradero para la locomoción colectiva en calle Yumbel, entre Maipú y Valentín Letelier, justo frente a un estacionamiento que tiene capacidad para 60 vehículos.

Como explica el encargado del estacionamiento, Jorge Cordero, “esta situación he generado muchos problemas cuando un cliente quiere entrar o salir con su vehículo. A todas luces es un hecho incomprensible que se autorice un paradero frente a un lugar destinado al estacionamiento”.

Explicó que todo se generó tras una reunión sostenida entre el alcalde y empresarios de taxibuses, luego de lo cual se autorizó el paradero. “El viernes yo llegué acá y me encontré con el sector demarcado, pregunté a los vecinos y nadie sabía nada. Fui a la Dirección de Tránsito ese mismo día, pero no me recibieron, porque no estaba el director. Luego fui al municipio para solicitar una entrevista con el alcalde pero no me la otorgaron. No obstante el lunes sí pude hablar con el Director de Tránsito quien fue muy honesto y me dijo que él había puesto sus reparos técnicos a esta situación, pero nada podía hacer ante una decisión tomada por el alcalde”.

“Tengo entendido que no hay ningún estudio técnico que esté avaluando esta decisión. Espero conversar directamente con el alcalde, ya que por una cuestión lógica era posible advertir los tacos que se arman en horas peak en esta calle, lo que aumentará con este paradero, especialmente cuando se inicien las clases a partir del próximo lunes. Por lo tanto, es preciso revertir esta situación”, aseveró Jorge Cordero, quien arrienda el lugar destinado al estacionamiento de vehículos.

FOTO: Jorge Cordero, encargado del estacionamiento.

2: El estacionamiento tiene capacidad para 60 vehículos.

3: La decisión de autorizar el paradero en calle Yumbel, entre Maipú y Valentín Letelier, sigue generando polémica.