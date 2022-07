Deportes 24-07-2022

Jorge Dabanch, técnico de la Selección Nacional de Hockey Césped estuvo en Linares

- Chile estará presente en el Mundial de la especialidad a realizar en enero del próximo año

En el Hotel Parada se realizó la rueda de prensa donde estuvieron presentes el dirigente de la Federación Nacional Braulio Calderón; Jorge Dabanch, coach de la Selección Chilena de Hockey; César Concha, Seremi de Bienes Nacionales, junto a los concejales Michael Concha y Cristian González, además de Franco Mangili, técnico del equipo de los elencos de Linares, y Natalia Rojas, presidenta de la institución local.

Partimos de la base que no todos los días está en nuestra comuna un técnico de tanto prestigio, que se ha paseado prácticamente por todo el planeta Hockey y que después de 30 años regresó a Linares para entregar conocimientos relacionados con esta disciplina deportiva.

Por eso hubo sentimientos encontrados y gratos recuerdos, por parte de Jorge Dabanch, quien señaló: “la verdad es que se aprieta un poco el corazón, reencontrarte con los orígenes y volver a pisar una tierra, después de muchos años que no venía. A mi mente llegan muchos recuerdos de la infancia, de la familia, de Panimávida, Quinamávida, del campo, de la ciudad, de jugar acá, mi padre que jugó por Lister Rossel. Imagínate mas de 30 años sin pasar a Linares, siempre pasaba de largo porque mi madre vive en Temuco y algunos hermanos que también están en la zona sur y ahora hemos venido para tratar de dejar una semillita en el hockey aquí en Linares. Me fui de Chile a los 17 años, para vivir en Mendoza y empecé a estudiar Educación Física. Mi señora actual jugaba hockey, trabajé de preparador físico, después practiqué esta disciplina y luego me voy a Europa para iniciar esta carrera de técnico por cerca de 18 años y después se contactaron conmigo para volver a Chile y hacerme cargo de la selección masculina de hockey, con la que tendremos la dicha de ir al mundial el próximo año. Sin duda algo que fue histórico, porque cuando llegué como deté no estaba ni en las perspectivas. La idea era sacar una buena medalla en Panamericanos, pero se dio esta oportunidad, es un equipo joven con el cual ganamos el paso en buena ley al Mundial de India. Tenemos la mitad del equipo jugando en Europa y la otra jugando en nuestro país. Creo que tenemos materia prima, pero falta cantidad, lo poco que hay es de muy alta calidad con una preparación full para los próximos desafíos que son el Mundial y los Juegos Panamericanos de Santiago 2023”.

En la oportunidad es técnico nacional de la selección masculina recibió un homenaje, por su trayectoria y naturalmente como hijo de esta tierra. El galvano fue entregado por los concejales Michael Concha y Cristian González Monsalve. También recibió una distinción por los logros obtenidos el técnico del club de hockey Linares, Franco Mangili.

Además, la presidenta del club, Natalia Rojas, entregó medallas que tienen un simbolismo por los torneos que participaron.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo