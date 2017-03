Opinión 08-03-2017

Jorge Ibáñez por méritos ascendió a altas dignidades prestigiando a Linares

Desde “Catentoa”, sector rural, llegó a ser Presidente de la Cámara de Diputados; Jefe Administrativo del Ministerio del Interior; Director General de Correos y Telégrafos; Diputado por Linares (2 períodos); Gobernador Internacional de “Leones”; Historiador; Vicepresidente del “Instituto O”Higginiano”; Miembro del Tribunal Calificador de Elecciones; Oficial de la Gran Logia de Chile y creador del Institulo Laico de Estudios Contemporáneos (ILEC), entre otras dignidades sin perder sus vinculaciones con Linares.



El Alcalde Rolando Rentería Moller contestó, favorablemente, la solicitud que un grupo de linarenses que solicitó a la Municipalidad, se designara como Diputado Jorge Ibáñez Vergara, a una de sus calles, en mérito a su trayectoria pública que pocos hijos de provincia pueden exhibir y que prestigiaron a su tierra natal, sin nunca olvidarla.

Hasta ahora este acuerdo municipal, está pendiente, esperando la construcción de una población, donde se asignará con su nombre, junto al del Intendente Carlos Encina a unas de sus vías.



¿Quién fue?



Jorge Ibáñez Vergara, nació en Linares, el 17 de diciembre de 1926 y falleció en Santiago el 22 de enero de 2012 (85 años). Sus estudios primarios los realizó en la Escuela de Hombres N° 1 y los secundarios en el Instituto Nacional “Barros Arana” de Santiago (INBA). Licenciado en Leyes, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile

Al quedar huérfano siendo un niño, su tía al Profesora Ester Leiva Vergara, se hizo cargo de él, educándolo. Siempre me decía, “gracias a ella pude llegar a los niveles que conoces, pues de otra forma, estaría en Catentoa trabajando la tierra”.



Muy joven ingresó al Ministerio del Interior, ascendiendo, donde fue Jefe de Extranjería y después al alto cargo de Jefe Administrativo y Director General de Correos y Telégrafos.

Se desempeñó como Delegado del Club “Lister Rossel” ante la Asociación Central de Fútbol, por varios años.

Diputado por la provincia de Linares en dos períodos (1965 – 69 y 1969 – 73) en representación del Partido Radical; elegido Presidente de la Cámara (1970 –71).

Miembro del Directorio del Instituto O”Higginiano, del cual fue Vicepresidente, habiendo escrito obras y ensayos históricos sobre Bernardo O”Higgins y su padre don Ambrosio, de Demetrio, su hijo y otros libros, todos los cuales merecieron favorable acogida de críticos literarios y traducidos a varios idiomas. Por su trayectoria este Instituto le otorgó la calidad de “Socio Ilustre”.

Gobernador Internacional de los Clubes de Leones de Santiago, dejando una obra social meritoria. Perteneció al Club “La Pirámide” y por su liderazgo a favor de las obras sociales, recibió una alta Condecoración del leonismo.



La “mejor agua de Chile”



El Presidente Alywin lo designó Presidente de la Empresa ESSAM (hoy Aguas Nuevo Sur). Durante su ejercicio se hicieron las prospecciones para obtener aguas subterráneas para Linares, que hoy disfrutan sus habitantes, de tener según opiniones, “la mejor agua de Chile”, cumpliendo un compromiso contraído como parlamentario, en este sentido, con funcionarios del entonces Servicio de Agua Potable.

Además el Presidente Alywin lo designó miembro del primer Consejo Nacional de Televisión.

Fue elegido miembro de la Oficialidad de la Gran Logia de Chile. Director de la Revista “Occidente” durante 10 años y Secretario Ejecutivo del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos (ILEC), del cual fue fundador, vinculándolo en el plano internacional. Contribuyó a formar la Corporación por la Ilustración, el Laicismo y la Razón (ILA y RA), con existencia legal.

En representación del Congreso Nacional se desempeñó como Ministro del Tribunal Nacional Calificador de Elecciones (2008 – 2012) y representándolo como observador en las elecciones democráticas en varios países de América.

Casado con María Angélica Beltramí Estay (fue funcionaria de la Biblioteca del Congreso Nacional), en cuyo matrimonio tuvieron a sus hijos María Paz (Profesora de Inglés), Jorge y Pablo, ambos Abogados.



El Parlamentario



Con el slogan “¿Qué dice mi gente?, Jorge Ibáñez fue elegido Diputado por Linares, en dos períodos, con una alta mayoría en la segunda ocasión.

Sus preocupaciones e iniciativas estuvieron orientadas hacia la agricultura, educación, apoyar a las Municipalidades sin excepción, respaldar a las instituciones sociales, gremiales, deportivas, del mutualismo y pensionados, logrando leyes de mejoramiento para los funcionarios públicos. Estaba todos los fines de semana en Linares y en sus comunas, dando audiencias sin exclusiones, con gran cercanía con las personas a quienes atendía sin distingos de ninguna clase.

Desempeñó altos cargos directivos dentro del radicalismo y fue uno de los constituyentes de la Socialdemocracia, siendo su Secretario General. No volvió al tronco radical e ingresó al Partido por la Democracia (PPD). Se alejó de la actividad partidista, desencantado de sus formas, sin renunciar a sus principios en el humanismo laico, a su fe en la democracia y libertad, como a la práctica de la tolerancia y fraternidad entre los seres humanos y considerando que Chile estaba en deuda con el proyecto Socialdemócrata, el que “algún día llegará”, decía.

Como Presidente de la Cámara de Diputados la representó en organismos internacionales y ocupó la testera del Congreso Pleno el 4 de noviembre de 1970, al asumir la Presidencia Salvador Allende.



El escritor



Durante el período del Gobierno Militar desarrolló su faceta de escritor histórico acucioso, dejando una obra relevante, como han sido el ensayo “Visión de Ambrosio O”Higgins”, los libros “Don Nicolás de la Cruz, Conde del Maule”, editado por la Universidad de Talca en 1997; “O”Higgins, El Libertador” (con ediciones en varios países); “Demetrio O”Higgins” y “Pedro León Gallo”, editado por la Fundación Tierra Amarilla y diversos ensayos de investigación histórica editados por el Instituto O”Higginiano.



Mi opinión



Fue un linarense destacado, por su trayectoria pública, que dejó huellas en esta provincia y en el país, se merece el reconocimiento ciudadano y no vaya a ocurrir que el manto del olvido cubra su memoria y pase a integrar la “galería de los olvidados”.

Ha sido el único Diputado por Linares elegido para presidir la Cámara de Diputados, dignidad que desempeñó entre el 12 de mayo de 1970 hasta el 22 de junio de 1971.

La Municipalidad acordó designar con su nombre una calle de la ciudad, cuya concreción se encuentra en trámite, a la espera de la oportunidad de un conjunto habitacional para cumplir con su acuerdo, según lo informado por el Jefe de Secplac Luis Alvarez, (nota del Alcalde Rentería en poder de Alfonso Astete Bascuñán).



(N. de A. Biografías en solapas de sus libros, Wikipedia, Enciclopedia Libre y conocimiento personal por una amistad con él por muchos años, siendo su Jefe de Gabinete en la Presidencia de la Cámara).

Leyenda al pie de la foto:

El presidente Salvador Allende en el Congreso Pleno. A su lado el Presidente del Senado Tomás Pablo y al otro el Presidente de la Cámara Jorge Ibáñez, con los Secretarios de ambas Corporaciones y sus respectivos Edecanes.