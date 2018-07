Opinión 05-07-2018

Jorge León Labra: tierra dura

Tuve la posibilidad de conocer a Jorge León en un programa radial de una emisora local en la cual coincidimos, un programa de conversación en torno a la poesía que dirigía Antonio Lagos y en el que participaba como panelista Patricio Leiva. En esa oportunidad los comentarios de León me parecieron bastante acertados e incisivos, respecto del concepto de poesía que tenía el artista, por lo cual le solicité me hiciera llegar uno de sus libros, que es el que en esta oportunidad deseo comentar y compartir.

El libro en cuestión es “TIERRA DURA” un conjunto de poemas que –como el título lo indica- nos entrega una visión desesperanzadora de la realidad, que tal vez por el nombre relaciono con la narrativa del mexicano Rulfo, pero es solo por libre asociación. En él se recorren las etapas de la vida del ser humano, desde la infancia hasta la muerte, con un dejo de tristeza y una amargura resignada. Hay poemas realmente conmovedores no solos por la contundencia de las figuras literarias que logra el poeta, sino también porque León tiene la sensibilidad y la habilidad de convertir una situación de pobreza dura y desolación en una conmovedora imagen con la cual empatizamos porque tal vez- generacionalmente- nos correspondió compartir una infancia llena de privaciones con un aire muy pueblerino, antes de que la tecnología nos cambiara para siempre…

En el poema INVIERNO se rememora en recuerdo entrañable de las rústicas sábanas de bolsas harineras, cuando el pan se amasaba en casa y todos no reuníamos en torno a la mesa para compartirlo… “En aquellos tiempos las sábanas/ eran de sacos de harina / y demoraban en calentarse con el calor del cuerpo/ había que esperar la lenta tibieza que adormece / escuchando el remolino del viento / imaginando figuras en el reflejo de las cortinas /…/ y llegando la noche / cuando el viento o la lluvia rodeasen la casa / y las tareas del colegio estuviesen hechas / cepillados los dientes, los zapatos lustrados / me haría un ovillo entre las sábanas y con mi tibieza / poco a poco iría conquistando el fondo de la cama”

En el poema AMOR Y PORNO se hace alusión a las relaciones que siendo imprevistas y tal vez fugaces marcan una historia que permanece en lo recóndito de los recuerdos, tal vez por lo salvaje y violento o tal vez por esa honestidad bruta y un poco animal que tiene el lado oscuro del amor “Ella tomó mi mano / y con voz de una muchacha / que recién despierta a las lujurias de la carne / dijo que estaba cansada del frío / del frío de estar sola, de no tener a quien regalarle / sus besos/ Esa noche tomábamos en un restaurante barato / había tres personas más con nosotros / frente a jarros de vino, botellas de cerveza/…/Yo no sé cómo fuimos protagonistas aquella noche/ de una locura parecida a esas de Jam Session que se desbocan / y pulsan al fondo de los huesos/…/ Imagine que ella era un agua donde sumergirme / o una larga habitación donde en vano buscaría la puerta…”

En el poemario hay una exaltación de los elementos repulsivos como las pulgas, las moscas, las cucarachas y en el caso del poema RATONES EN EL TECHO se hace un símil de estos roedores con la ida y venida de los recuerdos “Los ratones en el techo/ tienen la constancia de esos recuerdos/ que ni a escobazos podemos sacar de la cabeza; / en mitad de la noche corretean/ roen el pan duro o se dedican a las artes del amor /…/ Los recuerdos traen el insomnio / y el insomnio está poblado de ratones en el techo;/ cuando cerramos los ojos / ellos llegan a colmar la oscuridad …

“Tierra Dura” es un libro honesto, que nos pone frente a esas zonas oscuras que a veces quisiéramos pasar o rodear sin verlas, sin despertarlas: la pobreza, la miseria, la frustración, el desengaño, la injusticia… pero que sabemos que están allí, que forman parte de la vida y sabemos que desde ellas también puede emerger la belleza, y el mérito de Jorge León es hacerla fluir y hacerla cercana al lector, hacer -por ejemplo-emerger ternura y empatía desde una experiencia de infancia con limitaciones materiales, pero con experiencias de vida tan profundas que nos remece hasta los cimientos.

En definitiva, Tierra Dura es un libro que vale la pena leer, por la solidez de la construcción lírica y porque al fondo de la vida, en el desgarro, el desierto de nuestra soledad podemos encontrarnos con nosotros mismos y con la primitiva esencia de la belleza se saber que -a pesar de todo- somos y estamos.



Jaime Gatica,profesor