Jorge Tarud define su postura de cara al Plebiscito de Salida



El ex parlamentario exigió a la centro derecha que, si está dispuesta a ‘rechazar para reformar’ expliciten cuáles son los derechos que ellos están dispuestos a concederles a todas las chilenas y chilenos.



Luego de leer la propuesta final de la Convención Constituyente, el ex presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Tarud, decidió rechazar el texto emanado debido a que, señala, “es sumamente malo”.



“Nunca me he confundido cuando se trata de temas de Estado. Siempre he defendido los intereses de Chile, esté quien esté gobernando en La Moneda. El texto Constitucional es asunto de Estado”, afirmó Tarud, recalcando que “quienes estuvimos por el apruebo estamos profundamente desilusionados. Nos entregan un texto Constitucional con un sistema político sumamente malo, que radica todo en una Cámara de Diputados todopoderosa, que puede pasar máquinas a un país entero”.



Bajo este mismo marco, el ex Embajador también plantea que la nueva propuesta que busca “un Estado plurinacional con Gobiernos autónomos va a generar un conflicto permanente e incertidumbre”, enfatizando que eso “no es lo que queremos los chilenos y chilenas”.



“En consecuencia, no tengo otra alternativa que votar rechazo para construir una nueva Constitución, la que merece Chile, que nos proyecte como nación hacia el futuro”, sostuvo Tarud, agregando que él espera que sí exista “un Estado democrático y social de derechos”.



Sobre las propuestas de Chile Vamos y el ‘rechazar para reformar’, el otrora parlamentario destaca la necesidad que la centro derecha “se manifieste por escrito, dentro del propio Congreso Nacional, sobre qué ellos están dispuestos a tener en una nueva Constitución y que especifiquen, con claridad, todos los derechos que ellos están dispuestos a concederles a todas las chilenas y chilenos”.



“Tal como lo señaló el Presidente Ricardo Lagos: ¿Si querían reformar por qué no lo hicieron entonces en la Convención? O como lo dice el Presidente Eduardo Frei, evidentemente que esto atenta en contra de la paz”, mencionó Tarud, finalizando que “los demócratas de centro izquierda, profundamente democráticos, queremos una buena Constitución para Chile y vamos a luchar para lograrlo”.