Crónica 28-04-2019

Jornada nacional de riego: encargados regionales de riego de INDAP abordan lineamientos, uso eficiente del recurso y nuevas tecnologías

Analizar aspectos de la situación hídrica del país, mostrar nuevas tecnologías y su gestión, como también abordar las posibilidades de capacitación y perfeccionamiento disponibles en el ámbito del riego, fueron los ejes centrales de una jornada que durante dos días se desarrolló en Santiago. La actividad que convocó a los encargados y coordinadores regionales, fue organizada por el Departamento de Riego y Energía de INDAP, dependiente de la División Fomento.



El encuentro promovió la revisión de los lineamientos centrales del programa, modificaciones normativas, análisis de la gestión y aspectos del presupuesto. También se analizaron, desde una perspectiva técnica, las posibilidades de implementación de nuevas tecnologías e intercambio de experiencias en cada una de las regiones y cómo se han enfrentado o resuelto determinados problemas.



El director nacional de INDAP, Carlos Recondo destacó que agua y riego son parte de los lineamientos centrales de este servicio dependiente del Ministerio de Agricultura. Enfatizó que INDAP posee instrumentos para tratar de asegurar a los usuarios la disponibilidad de agua para riego. “Lo primero es abastecerse de agua; luego, ver cómo utilizarla correctamente en el riego. Son acciones fundamentales”, señaló. Enfrentando adecuadamente esta tarea los pequeños agricultores “tendrán la posibilidad de mejorar las condiciones de sus cultivos o iniciar nuevos rubros”, recalcó.



Para graficar los desafíos que enfrenta INDAP en este ámbito, ejemplificó con la realidad de la región de La Araucanía y la implementación del Plan Impulso Araucanía impulsado por el gobierno. Destacó las posibilidades que los agricultores opten a nuevas oportunidades y rubros productivos, como la fruticultura. “Esas nuevas oportunidades no existen sin agua, más aún en una región sin cultura de riego. Rubros como ganadería y cultivos tradicionales dan paso a otros que sí requieren como condición indispensable el agua. Tenemos el desafío de entregar opciones de agua”, enfatizó.



Guillermo Reyes, Jefe Departamento de Riego y Energía de la División Fomento de INDAP resaltó que esta jornada buscó actualizar conocimientos, particularmente de las nuevas tecnologías. “Estamos viendo elementos de gestión que deben ser considerados; las realidades regionales son diferentes, por eso participan profesionales desde Arica hasta Punta Arenas. Buscamos que ellos conozcan qué se está haciendo en otros lados y cuáles son las soluciones tecnológicas o de gestión que se aplican”, expresó.



El encargado de riego de INDAP La Araucanía, Claudio Torres señaló que este tipo de reuniones son necesarias y positivas porque permiten el traspaso de conocimientos entre quienes integran los equipos técnicos integrantes como también intercambiar experiencias profesionales de otras regiones. “Se puede conocer el contexto de todo el país, no sólo de una zona en particular. Por ejemplo, el cambio climático está trasladando los cultivos hacia el sur y eso es abordado en esta jornada”, expresó.



La capacitación contó con la participación de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria (Camchal) y algunas empresas del rubro (Civilnova, Netafim, Equipos de Riego Las Brujas, Rivulis y Cosmoplas, entre otras), las que montaron una demostración de equipamientos, tecnologías e insumos que ponen a disposición de los productores agrícolas del país.



El programa de Riego de INDAP atiende a usuarios en las 16 regiones del país; para ello cuenta con coordinadores regionales, profesionales encargados de ejecutar el programa en esos territorios. En promedio entrega apoyo a cerca de 5 mil usuarios anualmente, a través de cinco instrumentos: Programa de Riego Intrapredial (PRI), Programa de Riego Asociativo (PRA), Programa de Riego de Obras Menores (PROM), Programa de Estudios y Drenaje, además del Programa Bono Legal de Agua (BLA).