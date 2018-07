Crónica 03-07-2018

Jornada PACE de la UCM: Liceos conocieron las buenas prácticas en exploración vocacional

Con el foco puesto en relevar la experiencia y buenas prácticas en cuanto a la exploración vocacional y proyecto de vida, el programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE), ejecutado por la Universidad Católica del Maule (UCM), realizó dos jornadas de trabajo con estudiantes, profesores y equipos directivos de los 31 establecimientos adscritos a la iniciativa en Talca y Curicó.

A las dependencias del Hotel Raíces de Curicó concurrieron los liceos ubicados en la zona norte de la región, mientras que en Talca hicieron lo propio los establecimientos con asiento hacia el sur del Maule. Allí los asistentes pudieron reflexionar, a través de trabajos en grupo, respecto de cómo se trabaja la orientación vocacional en sus liceos y cuáles son aquellas experiencias que pueden servir como insumo para un trabajo sistematizado con el resto de los establecimientos adscritos al PACE UCM.

En la oportunidad, Alejandra Villarroel, jefa del Centro de Apoyo al Aprendizaje (CAP UCM) -unidad que aloja al PACE UCM dentro de los Programas de Acceso Inclusivo a la Educación Superior, y que además, despliega una serie de Programas de Acompañamiento a los estudiantes novatos en la UCM-, manifestó que como decisión institucional se ha resuelto “Trabajar la vocación y exploración vocacional, la creación del proyecto personal de vida no se acaba en la educación secundaria, sino que se extiende en la medida que uno va creciendo y en eso nosotros queremos acompañarlos también”, sostuvo.

Por su parte, el secretario regional ministerial (seremi) de Educación, Jaime Suárez, agregó en la jornada de Talca que “Trabajar sin vocación es muy triste”, añadiendo que “No hay nada más triste que estudiar algo y darse cuenta que no era lo de uno. Estamos guiando a nuestros jóvenes, no nos podemos equivocar, por eso este programa es tan importante y tiene que apuntar al centro de lo que ese estudiante quiere, la vocación habla de la felicidad”, expresó.