Política 25-12-2018

José Antonio Kast: “el gobierno se ha movido hacia la centroizquierda”

El líder de Acción Republicana, José Antonio Kast, criticó a La Moneda por estar alejada de la realidad y, en sus palabras, irse acercando a posiciones de centroizquierda al tomar banderas que pertenecían a los ex candidatos presidenciales Alejandro Guiller y Beatriz Sánchez.

José Antonio Kast, responsabilizó a los “asesores” de Sebastián Piñera, de mostrarle un “Chile virtual” alejado de la realidad. En entrevista con La Tercera subrayó sus críticas al manejo del gobierno en el caso Catrillanca, cuestionando la decisión de destituir al general director de Carabineros, Hermes Soto, y demandando que en La Moneda asuman las responsabilidades políticas derivadas de la crisis.

“Si la gente hubiera querido ideología de género, habría votado por Guillier y si hubiese querido alza de impuesto, habría votado por Sánchez. Nosotros ganamos, y con una diferencia importante, porque levantamos ciertas banderas que reflejan lo que nosotros queremos: un Chile que respeta la autoridad, que promueve el emprendimiento, que respeta la institucionalidad. Y hoy día el gobierno se ha movido hacia la centroizquierda y yo me he mantenido en el mismo lugar en el que estaba”, subrayó