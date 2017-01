Política 10-01-2017

José Miguel Insulza recorrió el Maule y llegó a Linares reforzando idea de primarias

Uno de los precandidatos presidenciales del Partido Socialista (PS), José Miguel Insulza, visitó Linares el domingo, en el marco de una gira por el Maule, consolidando sus opciones en una eventual primaria de su colectividad y de la Nueva Mayoría.

Insulza señaló que “creo que es el mejor mecanismo definir la candidatura presidencial de la Nueva Mayoría, a través de una primaria según lo establece la ley el 2 de julio. Esa es una opción válida. Con los postulantes que quiera cada partido si así los define. Eso fortalecería a nuestro conglomerado y quien cuente con el respaldo mayoritaria en un comicio de esas características”.

Sobre la situación particular en materia de desempleo que vive Linares, indicó que “efectivamente, hay cosas que resolver. Es fundamental en el momento en que deban diseñarse las propuestas de Gobierno, que los precandidatos incluyan estas temáticas locales, que dicen relación a la actividad económica y su reactivación, seguridad pública, salud, educación… las personas quieren soluciones concretas a sus problemas en particular en cada uno de sus entornos”.

Respecto del tema en particular del Río Achibueno, señaló que “los orígenes de mi familia están vinculados al Río Achibueno… hay que revisar con mayor detalle los antecedentes de este conflicto y otros similares en el país, estableciendo un equilibrio entre la necesidad de generar energía que tiene el país y los anhelos de las comunidades locales por no ver alterado su entorno natural y sus atractivos turísticos, potencial de desarrollo, como lo tiene por cierto, Linares y el Río Achibueno”.