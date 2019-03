Social 30-03-2019

Joven autista maulino lanza su libro de reflexiones y cuentos

El autor, presentará su libro este sábado a las 12:30 horas en el auditorio del Centro de Extensión, Arte y Cultura de la Universidad Católica del Maule en Talca.

Una antología llena de reflexiones y cuentos es lo que encontraremos en el libro “Relatos de Sebastián para otros”, escritos realizados por Sebastián Armstrong Merino, un joven de 22 años de espectro autista.

Hijo de los académicos de la UCM, Carolina Merino y Sergio Armstrong, Sebastián es un ejemplo de superación. A lo largo de su vida este joven luchador ha logrado comunicarse con sus más cercanos a través de un computador, logro que alcanzó gracias a un avanzado tratamiento fonoaudiológico. “Las personas con discapacidad intelectual disponen de facultades intelectivas, pero son incapaces de articularlas sin ayuda ajena. Tras varias sesiones de trabajo y mucho, mucho de su parte, logró escribir sus sentimientos y emociones a través de la pantalla. Eso fue lo que nos motivó a continuar incentivando -cada vez más- que se pudiera expresar de forma autónoma”, comentó Carolina.

COMUNICARME A TRAVÉS DE TI

Durante mucho tiempo Carolina González, egresada de Pedagogía en Educación Especial de la UCM, se convirtió en amiga y voz de Sebastián, al punto de que él escribiera: “comunicarme a través de ti, es como si fuera yo”. Así, comenzó a compartir reflexiones y diálogos en los que compartía sus impresiones diarias, sus pensamientos y preguntas acerca de su identidad. Transitó desde expresar su profunda tristeza ante la dificultad de no tener las mismas oportunidades que los demás hasta compartir sus esfuerzos y deseos de cambiar este estado de incomunicación, asumiendo su condición.

“Ojalá que Sebastián pueda llegar a escribir solo, sin facilitación. Cada vez está más cerca de lograrlo y el que lo haga con más de una persona, ya es un gran avance. El propósito de publicar este libro es, además de visibilizar el tema del autismo, derribar prejuicios respecto de que los autistas no son inteligentes, ni empáticos ni tienen un rico y creativo mundo interior como las distintas personas” agregó su madre.

Sebastián refleja el sentir de muchos otros niños en su situación y a través de estas páginas que logró escribir gracias a la facilitación de la máster en Educación Especial Francisca Jiménez. Desde sus primeras reflexiones, expresó su deseo de que lo miren a él y no a su condición. Ha llegado a escribir que desea ser persona, porque no se siente reconocido como tal por algunos.