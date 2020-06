Nacional 11-06-2020

Joven chilena se divorció por Zoom y causó furor en el continente



A la periodista chilena Valeria Gómez el teléfono no le para de sonar y atendió llamados todo el día miércoles. Todo por "culpa" de un tuit que publicó en su cuenta y que causó sensación: se divorció en plena cuarentena a través de Zoom.

Según contó a Cooperativa, se casó en 2011, un día de un gran apagón en varias regiones del norte del país. Tal vez un presagio de lo que ocurriría después: hace seis años decidió separarse y recién lo pudo concretar en el confinamiento.

La historia es tan curiosa que la contactaron de medios de España, Argentina, Colombia y México. Hasta un influencer de Panamá la ubicó, intrigado por la historia que es raro pero no inédita. En Argentina, la conocida cantante Valeria Lynch, intérprete de "Qué ganas de no verte nunca más" terminó su vínculo con Cau Bornes en la misma plataforma.

¿Qué tiene de especial el caso de la Valeria chilena? Un detalle que causó revuelo fue que Gómez lo calificó como "un gran día": varios en Twitter la felicitaron pero otros cuestionaron que haya publicado y celebrado un tema tan personal. La periodista respondió a varios con paciencia.

El proceso

Este martes, el Primer Juzgado de Familia de Santiago dictó la sentencia de divorcio entre Valeria Gómez y su ahora ex esposo, Ricardo Muñoz, a través de una videollamada por dicha plataforma. "La reunión comenzó a las 9:30 y duró hasta las 10:12. Participaron la jueza, los dos abogados, un testigo y nosotros", contó Gómez a LUN.

"Fue una instancia muy solemne, como si estuviéramos en un tribunal. Todos estábamos vestidos con ropa formal, aunque yo de la cintura para arriba, porque me quedé con el pantalón de pijama, pero nadie lo notó", contó la simpática periodista.

Un hecho curioso es que el tribunal eligió al azar al testigo de que ambos ya no viven juntos (el cese de convivencia ocurrió en 2016) y justo salió la actual pareja de Valeria. Su ex marido definió esta separación tecnológica como un proceso "cómodo y grato".