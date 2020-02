Crónica 16-02-2020

Joven ingeniera busca prevenir la depredación ovina con dispositivo sensorial

Una joven de 21 años, estudiante de ingeniera en la Universidad Austral (UACh), apoyada por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) del Ministerio de Agricultura, está desarrollando un dispositivo que pretende solucionar uno de los problemas que enfrentan hoy los productores de la ganadería ovina: depredación por animales carnívoros, como el perro y el puma.

El proyecto “HelpMeee”, emana del Concurso FIA Jóvenes Innovadores cuyo fin es apoyar diferentes iniciativas que estén lideradas por jóvenes – entre 18 y 30 años- y que aborden problemas y/u oportunidades relevantes para el sector agrario, agroalimentario y forestal nacional.

La ejecutora del proyecto y estudiante de Ingeniería Civil en Informática, Paula Mancilla; en compañía de la académica e investigadora Claudia Letelier, ambas de la UACh ubicada en la región de Los Ríos, contaron que por el momento preparan el inicio del prototipo del dispositivo – collar, arete, arnés – que busca monitorear los cambios de conducta del rebaño frente al ataque de carnívoros. Y esperan que en septiembre de 2021 esté validado para su posterior comercialización.

PROCESO

La propuesta consiste en el uso de placas y sensores que generan la interconexión digital para luego realizar la tarea de recopilar información relevante de la conducta antipredatoria del ganado ovino en tiempo real; la cual, se envía para su análisis a la nube (cloud computing) para así automatizar dichos datos a través de inteligencia artificial (IoT), permitiendo que los ganaderos actúen al respecto.

“En este caso la decisión que se toma es determinar si el ganado está bajo el ataque de una jauría, y así dar el aviso vía SMS al encargado del rebaño y que estos logren salvar la vida de los animales. En esa línea, me siento muy comprometida con el proyecto ya que sé que ayudará a salvar vidas y además me parece muy interesante que la carrera que estudio pueda dar soluciones a cualquier área o ámbito donde existan problemas que solucionar”, argumentó Paula Mancilla.

ESTUDIO

Antes de pensar siquiera en el prototipo, la ingeniera realizó en 2015 la tesis de magister en la UACh, dirigida por la Dra. Claudia Letelier, titulada “Estudio preliminar del comportamiento antipredatorio en la oveja doméstica para el desarrollo de un método de prevención de la depredación”. Cuyo fin fue analizar los cambios en las conductas que expresan los ovinos asociados a la presencia de depredadores.

En ese estudio, se contemplaron comportamientos mostrados por los ovinos domésticos y sus cambios presentados en presencia o ausencia de animales cazadores: la vigilancia del ambiente, la gregariedad, la respuesta de fuga y las vocalizaciones. Se observó que existen diferencias estadísticamente significativas en algunos de esos comportamientos, además, se constató que los ovinos presentan mayores cambios cuando están ante un canino en comparación a una situación donde no existen depredadores.

Por otro lado, el estudio clarificó que mientras los ovinos son sometidos a la presencia de humanos no existe diferencia de estadística, manteniéndose estables.

COMPROMISO

Actualmente, según la encuesta de ganado ovino realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el año 2015, del total de las pérdidas de la ganadería ovina, un 50,3% es causada por depredadores carnívoros. Sobre estas cifras se refirió el vocero de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) en La Araucanía, José Rüth

“Como agencia estamos al tanto de la preocupación de quienes crían ovinos, principalmente de los pequeños y medianos. Lamentablemente este escenario, tal como arrojó el estudio, es gatillado por animales abandonados en sectores rurales o colindantes que se convierten; por su necesidad de sobrevivencia en perros cazadores. Y en nuestro rol como agencia de innovación del sector, nos pareció sumamente interesante apoyar esta iniciativa que está diseñando una solución a esta importante problemática”, aseveró Rüth.

Después del desarrollo del prototipo, el cual tendrá los estudios preliminares de su eficacia en productores ovinos de la Agricultura Familiar Campesina de la Región de Los Ríos, se propondrá la validación y encadenamiento productivo, para finalmente evaluar su comercialización en empresas comerciales, agrupaciones de productores y/o proyectos gubernamentales de fomento productivo.

Es necesario señalar que el estudio de línea base fue propuesto y realizado sobre ovinos domésticos, pero probablemente esta conducta antidepredatoria, es altamente conservada en los rumiantes; pudiendo ser aplicada esta solución a otros pares como los bovinos y camélidos sudamericanos (Llamas, Guanacos, Alpacas) y más difícilmente, a silvestres como el Pudú.