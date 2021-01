Policial 12-01-2021

Joven madre linarense acusa presunta negligencia en hospital: Le dejaron restos de placenta tras parto



Fue en octubre de 2020, cuando Carla Ignacia Tapia Gutiérrez, fue a dar a luz a una niña en el Hospital de Linares. Todo se suponía, habría sido un procedimiento normal, hasta que en días posteriores, comenzó a sentir severos dolores y malestares físicos, que terminaron con el descubrimiento de que en el parto, le dejaron restos de placenta en el útero.

“Fui al CESFAM San Juan de Dios, donde me realizaron exámenes y me dijeron que el problema era que me dejaron placenta al interior, tras el parto, que estaba en peligro se muerte sin no me intervenían. Luego acudí al Hospital de Linares a plantear el tema, pedir explicaciones y que me hicieran la intervención de rigor, para poder recuperarme. Esto es una negligencia tremenda, los problemas que sufrí me impidieron amamantar a mi hija. No es un trato digno a las personas y estamos buscando asesoría legal para ejercer acciones judiciales contra el recinto”.

En tanto, Juan Tapia, su padre, indicó que “esto puso en riesgo a mi hija y trajo severos problemas con el cuidado de nuestra nieta. Los dolores eran terribles, igual estamos apoyando en todo esto para ver qué sucedió y no dudamos que fue una negligencia”.

Desde el Hospital de Linares, consultados sobre la materia, indicaron hasta el cierre de esta edición, que revisarían los antecedentes del caso, para emitir una versión de los hechos.