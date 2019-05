Editorial 19-05-2019

¿Jóvenes de 14 años podrían votar en elecciones municipales?

El control de identidad a menores de edad, reflotó una iniciativa presentada en el 2012. Se trata del proyecto que rebaja la edad para ser ciudadano y otorga el derecho a sufragio en elecciones municipales, a quienes hayan cumplido 14 años de edad. La moción de autoría de los senadores Alejandro Navarro y Jaime Quintana; y el ex congresista Eugenio Tuma, comenzó a ser analizada al interior de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía. Aseguran que lo que se busca es salvar una contradicción vital porque los menores entre 14 y 18 años son imputables, pero no tienen los derechos que tienen los ciudadanos. Lo que se plantea en este proyecto es que en las elecciones municipales puedan votar los chicos que tienen 14 años, y a los 16 años puedan hacerlo en las elecciones generales (parlamentarias y presidenciales) como ocurre en otras naciones Los autores sostienen que la idea es que vayan siendo partícipes de su entorno, su barrio, sus vecinos, sus amigos, de manera que perciban cómo las políticas municipales sí les afectan. Se trata de las decisiones básicas que influyen en su entorno inmediato. Si tienen la posibilidad de votar su alcalde se sentirán con el derecho de exigirle. Siempre será algo voluntario, pero así se hace al ciudadano. Los congresistas reconocen que esta propuesta ya está vigente en el caso de las elecciones de las juntas de vecinos donde pueden votar menores de edad. La valorización de los jóvenes va de la mano con reconocer que son personas que mientras más pronto los incorporemos al mundo de los derechos, al de elegir, estarán más conscientes de la importancia de la política práctica. Dado el desarrollo que tienen hoy día los adolescentes están en condiciones de dirimir y votar en las elecciones municipales. Como los mayores de 14 años votan en las juntas de vecinos, ya hay un referente que puede utilizarse. No obstante, es una situación que está en estudio.