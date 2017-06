Crónica 22-06-2017

Jóvenes del Maule le dicen NO a la violencia en el pololeo en conversatorio del INJUV

El Instituto Nacional de la Juventud del Maule organizó un conversatorio juvenil con alumnos del CFT San Agustín de Linares. En la ocasión la temática a tratar fue la violencia en el pololeo. Los asistentes pudieron expresar sus vivencias y también aclarar sus dudas junto a las autoridades de Gobierno asistentes, además de conocer cifras del sondeo que realizó el INJUV sobre el tema.

Dentro de las cifras más destacadas se ve que una de las mayores causas de violencia en el pololeo son los celos (49%), seguido del machismo en la sociedad chilena (40%) y el alcohol y drogas (37%). Además, el estudio señala que un 51% de los jóvenes conoce a alguna persona que haya vivido alguna situación de violencia al interior de la relación de pareja en los últimos 12 meses.

La Directora Regional (s) del SERNAM, Pilar Melo, agradeció este espacio íntimo de conversación, porque los jóvenes se abren más a contar sus experiencias. “Para nosotros es fundamental trabajar con la juventud y poder orientarlos sobre las situaciones de violencia de pololeo, además de enseñarles cómo prevenirlo y concientizarlos sobre esta situación que ha ido en aumento durante los últimos años”.

En tanto, la Directora Regional del INJUV, Irene Muñoz, resaltó esta iniciativa, ya que son temas que no siempre se tocan y son muy importantes para la sociedad: “es muy importante generar este tipo de diálogos con los jóvenes, especialmente porque este problema afecta a muchas parejas y se tiende a mantener el silencio. Durante este dialogo pudimos conocer las vivencias y opiniones de los jóvenes sobre la violencia en el pololeo, pero además escuchamos a una generación con más conciencia sobre el tema, especialmente las mujeres que se ven más abiertas a no permitir estas prácticas”.

Por otro lado, los participantes valoraron este espacio de conversación con las autoridades de un tema que es muy sensible para ellos.