Opinión 20-11-2019

Jóvenes voluntarios mejoran plazoleta de la población “Pedro Aguirre Cerda”

Recientemente, iba caminando desde la Villa Oriente hacia la Población Pedro Aguirre Cerda, y en la Plazoleta me encuentro con un grupo de vecinos que estaban trabajando en el embellecimiento de la citada Plazoleta. Los saludo y les digo y eso lo ordenó el Alcalde, no, es iniciativa nuestra, me responden, que bien exclamo, es un monolito y para qué; creo que es para poner nombres de vecinos ya fallecidos, me responden.

Yo caminaba con fuerte dolor a una pierna y un par de ellos me preguntan si al dejar el cargo de Alcalde del Municipio recibía algún beneficio, “no para nada”, respondo. En eso llegan el “Nono” y Sandro personas que conocí de niños, intercambiamos algunas palabras y como yo andaba en la “onda” del último libro que recién había realizado el lanzamiento, le pregunté al “Nono” si lo había adquirido, por supuesto responde, le dí las gracias porque había traído a sus padres.

Bueno lo que quiero resaltar con estas líneas es valorar el trabajo voluntario, la construcción del Monolito, la pintura de los asientos, la pintura de la cancha de básquetbol, la señalética, los arcos pintados y con las medidas precisas, el mural ¡qué lindo se ve!.

Gracias “Nono”, “Cocho” Cerda, funcionario de la salud municipalizada, Sandro, “Lelo” Norambuena, maestro Peña, Noly y otros amigos.

Por último resaltar el compromiso con su barrio del “Nono”, el ingeniero Arnoldo Valdés Muñoz, quien fuera alto ejecutivo de Codelco y que junto a otros realizaron un valioso aporte al mejoramiento de su entorno que favorece la calidad de vida de todos los vecinos del barrio oriente.







(Carlos Villalobos Sepúlveda)